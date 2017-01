S-a deschis patinoarul de la City Park Mall!

Constănțenii au încă un loc de distracție! În fața City Park Mall s-a deschis, sâmbătă, un nou patinoar, așadar până în primăvară sunt așteptați și acolo toți cei care iubesc să-și petreacă timpul liber pe gheață. Acesta are o suprafață de 800 de metri pătrați, din care suprafața cu gheață este de 623 de metri pătrați.Patinoarul de la City va fi deschis de luni până duminică, în intervalul orar 10.00 - 1.00.„Patinoarul City Park, realizat la standarde internaționale, permite pasionaților de patinaj să se distreze pe o gheață pregătită în mod profesional, curățată în permanență. În plus, atmosfera întreținută și de MC va face ca orice ieșire la patinoarul City Park să fie o experiență de neuitat”, a precizat Marian Anghel, directorul general al Impianti Manutenzioni Industriali.O oră și jumătate pe gheață costă 20 de lei (accesul), plus alți 10 lei pentru cei care nu vin cu patinele de acasă. Important, după fiecare serie, o jumătate de oră se curăță gheața, așadar ar trebui să avem o suprafață bună calitativ. În vacanță, elevii și studenții se vor putea bucura de reduceri, dar și de diverse concursuri, așadar cele 150 de patine disponibile îi așteaptă pentru a face mișcare!v v vPatinoarul a fost inaugurat încă de sâmbătă. Toți cei prezenți acolo au avut posibilitatea de a patina gratuit, dar și de a participa la concursuri pe gheață alături de Moș Crăciun și ajutoarele sale. În plus, Andreea Olariu a susținut un concert live, dând astfel startul la o iarnă plină de distracție. Printre alții, la inaugurare a participat și Corina Martin, președintele ANAT, dar și consulul onorific al Consu-latului Republicii Libaneze la Constanța, Charbel J. Maroun.