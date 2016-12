S-a deschis o nouă spălătorie auto în Poarta 6!

De câteva zile, constănțenii de la Poarta 6, dar și din alte zone ale orașului, iau „pulsul” celei mai noi spălătorii auto deschise pe B-dul 1 Mai (vechi), „Talent 2", surata celei situate pe strada Nicolae Milescu, colț cu strada Eliberării.Lucrurile se mișcă deja destul de bine. Nu puțini sunt curioșii care vor să vadă ce servicii oferă spălătoria, și calitatea acestora (iar în funcție de rezultat vor reveni, ori nu), la care se adaugă și clienți vechi de la „Talent 1“, cărora le este mai la îndemână această zonă. Și firme importante din Constanța, printre care și Herarconi, Euro Vial, Sorla, Come In LTD, Master Bake sau Chimpex, după cum a precizat administratorul spălătoriei, Claudiu Apostolide, apelează la serviciile oferite de „Talent”.Principalul motiv: raportul calitate - preț este mai mult decât rezonabil. Așadar, pentru interior și exterior constănțenii trebuie să scoată din buzunare pentru un autoturism 15 lei (20 de lei pentru Jeep). În acest preț este inclusă și soluția de cauciuc, dar și ceara. De cealaltă parte, atât produsele folosite, cât și utilajele, sunt profesionale. Target Company, partenerul spălătoriei Talent, este cea care aduce în țară produsele Sipom originare din Italia, folosite în ambele locații, renumite pentru calitatea lor.Se pot face și abonamente lunare, cu 50 lei, care includ opt spălări exterioare și patru curățări interioare. De asemenea, se pregătesc diverse surprize pentru clienți. De exemplu, dacă merg la spălătorie între orele 12.30 - 15.30, primesc fie odorizante pentru mașini, fie sunt serviți cu cafea, suc, ori înghețată.La „Talent 2“ - Poarta 6 sunt amenajate cinci standuri de spălare echipate cu pistol de apă, pistol de spumă și de presiune.Și cei care au nevoie neapărat de o cosmetizare auto pot face acest lucru la spălătoria din Poarta 6, la un preț mai mult decât bun. Pentru spălat motorul, tapițeria, curățat bordul, curățat și spălat portbagajul trebuie să scoateți din buzunar doar 150 de lei, dar nu se face rabat de la calitate, asigură reprezentanții societății.În plus, tot aici constănțenii pot aduce la curățat și covoarele, pentru 5 lei/mp. Deocamdată de transport trebuie să se ocupe clienții, însă în aproximativ două săp-tămâni acesta va fi asigurat, gratuit, de spălătorie. Constănțenii trebuie doar să sune la 0737.363.959, iar în funcție de zona în care se află clientul covoarele vor fi transportate la „Talent 1“ sau „Talent 2“, de pe B-dul 1 Mai (vechi), nr. 57 - 59.Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 8.00 - 20.00, iar duminica, între 8.00 - 16.00.