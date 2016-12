S-a deschis INDAGRA - cel mai mare târg din Europa Centrală şi de Est

S-a deschis INDAGRA - cel mai mare târg din Europa Centrală și de Est

Cea de a 20-a ediție a INDAGRA - Târgul internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei (București) și-a deschis porțile în prezența președintelui României, Klaus Iohannis, și a președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban.„Ocupăm 41.000 de metri pătrați în acest an, avem 745 de expozanți, acoperim toate sectoarele agriculturii și industriei alimentare românești. Este cea mai mare manifestare expozițională organizată astăzi în România, dar ne cunoaștem și concurența din țările vecine și putem spune că Indagra este cel mai mare târg din Europa Centrală și de Est. Nu în ultimul rând, gradul de interna-ționalizare este de 35%” - a declarat Mihai Daraban.Târgul INDAGRA este organizat de către ROMEXPO în parteneriat cu ca-merele de comerț și industrie din România în perioada 28 octombrie - 1 noiembrie 2015.Evenimentul reprezintă cea mai complexă manifestare de acest gen din România, având ca scop promovarea agriculturii din țara noastră, a potențialului zootehnic autohton, a produselor tradiționale bio și a soiurilor de vinuri românești recunoscute pe plan internațional.Drept dovadă a prestigiului internațional al acestei manifestări, începând cu anul 2007, INDAGRA face parte din rândul manifestărilor agreate de Asociația Globală a Industriei de Târguri - UFI, cel mai înalt for al industriei expoziționale mondiale. De asemenea, tot din anul 2007, ROMEXPO S.A., prin INDAGRA, este membru în Asociația Organizatorilor de Târguri Agricole din Europa - EURASCO.În aceeași perioadă cu INDAGRA 2015, în cadrul Centrului Expozițional ROMEXPO se vor desfășura alte 3 evenimente cu tematici complementare: IDAGRA FOOD & CARNNEXPO - Târg internațional pentru industria alimentara, ALL PACK - Expoziție internațională pentru ambalaje, materiale, mașini și echipamente specifice, EXPO DRINK & WINE - Târg de vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice.