S-a dat startul programelor „Litoralul pentru toţi” şi „Litoralul pentru toţi - All Inclusive”

S-a dat startul programelor „Litoralul pentru toți” și „Litoralul pentru toți - All Inclusive”

S-a lansat, oficial, cea de-a XII-a ediție a programului „Litoralul pentru toți”, ediția de primăvară 2013, precum și „Litoralul pentru toți - All Inclusive”, programe ce vor fi active în perioada 6 mai - 15 iunie 2013.Pentru ediția din acest an a programului au fost propuse pentru prima dată tarife diferențiate pentru zona Constanța - Mamaia - Eforie față de sudul litoralului (stațiunile Costinesti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche).205 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 1* fără mic dejun 235 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 2* fără mic dejun 265 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 3* fără mic dejun 315 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 2* cu mic dejun 425 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 3* cu mic dejun 485 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 4* cu mic dejun 605 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 5 * cu mic dejunDe asemenea, turiștii care aleg această zonă a litoralului (Constanța - Mamaia - Eforie) beneficiază și de „Litoralul pentru toti - All Inclusive”, care asigură toate cele trei mese - servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă.765 lei / 5 nopți / pers. : Hotel 3*875 lei / 5 nopți / pers. : Hotel 4*985 lei / 5 nopți / pers. : Hotel 5*159 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 1* fără mic dejun 179 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 2* fără mic dejun 199 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 3* fără mic dejun 269 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 2* cu mic dejun 329 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 3* cu mic dejun 379 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 4* cu mic dejun 469 lei / 6 nopți / pers. - Hotel 5 * cu mic dejunTuriștii care cumpără acest pachet beneficiază și de un voucher de atracții, adică intrare gratuită la mai multe obiective turistice din județ: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Muzeul de Artă, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Muzeul de Artă Topalu, Cetatea Adamclisi, Cetatea Histria.