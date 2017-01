S-a dat startul la sezonul oficial al reducerilor

A început sezonul reducerilor! Oficial! Pentru magazinele din Constanța este un excelent prilej de a reînnoi oferta lor. Pentru că, în realitate, firmele de îmbrăcăminte și încălțăminte au început reducerile încă din decembrie anul trecut, prezentate sub forma ofertelor de sărbători. Această perioadă este cea mai bună pentru persoanele care vor să-și schimbe garderoba și care în mod normal nu își pot permite articolele de îmbrăcăminte dorite. Magazinele se întrec în reduceri care mai de care mai colorate și mai extravagante. Doar e criză! Sigur, și reducerile nu sunt pentru toate buzunarele. Astfel, de două zile, magazinele de marochinărie Leonardo, din Constanța afișează reduceri de până la 70%, în limita stocului disponibil. Articolele la ofertă prezintă de obicei trei prețuri: prețul inițial (probabil cel înainte de criză), prețul vechi (cel din decembrie) și prețul nou, redus. Prețul unei perechi de pantofi din gama Leonardo a scăzut, de la 189 lei, la 159 lei, iar în această perioadă a coborât chiar la 114 lei. Desigur, există și articole cu reduceri mai mari, de pildă de la 269 lei, la 120 lei, pentru o pereche de pantofi mai de fițe. Și poșetele au prețuri speciale, la jumătate, ajungând 79 de lei, de la prețul inițial de 159 lei. Gențile de businessmeni costă acum 59 lei. Magazinele „Pull and Bear”, „Bershka” sau „Zara” vin în întâmpinarea clienților cu prețuri unice de criză, la principalele articole de îmbrăcăminte. Astfel, prețul unei perechi de pantofi sport este acum de 100 - 130 de lei. La Zara, poți găsi blugi la 99 de lei. Prețul poate fi și mai mic, până la 69 lei perechea, dar și mai mare, la 129 lei. Bluzele și hanoracele de toamnă - iarnă au prețuri ce variază între 45 și 69 lei. Poți să faci cumpărături și pentru sezonul estival și surprinzător, nu trebuie să ai un buget considerabil. Un astfel de articol poate costă chiar și 24 lei. La magazinele TNT, beneficiază de prețuri unice treningurile de toamnă - iarnă, cu prețuri cuprinse între 69 și 99 lei. În plus, reprezentanța oferă un produs gratuit dacă cumperi un articol de îmbrăcăminte de la aceștia. Dacă vrei să ai o ținută formală, trebuie să te gândești de două ori, înainte să cumperi. Și prețurile reduse sunt piperate, pentru românul de rând. O cămașă la promoție costă aproximativ 100 de lei, iar un sacou cel puțin 250 - 300 de lei. De asemenea, magazinele „Oviesse”, „Fox”, „Lotto” și „De Facto” au prețuri la ofertă cu până la 50% mai mici. Cele mai mari reduceri (cel puțin pe vitrină) sunt la „Lee Cooper”, „House of Art” și „Motor”. Articolele aici sunt cu 80% până la 90%, mai ieftine, în această perioadă. Cu siguranță acest gen de reduceri le veți întâlni doar la articolele cu prețuri exagerate. Și nici la acestea! De pildă, o pereche de blugi ce costa „inițial” în jur de 1.000 de lei (sau nu?!), are un preț redus de 300 până la 500 de lei. Magazinele „Reebok” au oferta de sezon cu cel mai mare succes, pentru constănțeni, de departe. Aici, totul este la un sfert de preț! Ce înseamnă? Iei produsul, împarți prețul afișat la patru și obții rezultatul corect. Atenție, stocul este limitat, cererea mare și în plus, odată ajuns acolo, poți fi călcat în picioare de clienții magazinului. Asta dacă mai poți să intri!