S-a dat startul la programul de sprijinire a investiţiilor

S-a dat startul la programul de sprijinire a investițiilor

Începând de astăzi, de la ora 9, întreprinderile mici și mijlocii constănțene vor putea completa și transmite on-line formularele de preselecție pentru a putea beneficia de programul de sprijinire a investițiilor firmelor mici și mijlocii, derulat de Agenția Națională pentru IMM-uri și Cooperație, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Nancu, directorul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Constanța. Potrivit acestuia, perioada de completare și înregistrare a formularelor de preselecție va fi de cinci zile lucrătoare. Față de anii trecuți, în ediția din acest an a programului, solicitanții vor putea afla imediat punctajul obținut, aplicația software generând automat un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obținut. După terminarea perioadei de înregistrare în program, MIMMCTPL va face publică lista cu solicitanții înscriși în cadrul Programului, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Alocațiile financiare maxime, care pot fi contractate de micii întreprinzători, în cadrul programului de investiții, sunt de 50.000 euro, în cazul IMM-urilor, respectiv 10.000 euro pentru microîntreprinderi și firme nou înființate. Sumele vor acoperi 60% din valoarea investițiilor firmelor eligibile. 25% reprezintă creditul bancar ce va putea fi contractat în acest an de la mai multe bănci partenere, iar 15% este contribuția proprie a beneficiarilor. Dobânda practicată de bănci variază între 13,5 și 18,5% pe an, pentru IMM-urile care vor obține și garanții de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Bugetul programului este de 40 milioane lei. Banii pot fi folosiți pentru achiziționarea de clădiri, terenuri, mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport pentru mărfuri, brevete de invenție, licențe, dar și pentru construcția, renovarea, extinderea sau modernizarea facilităților de producție. „Faptul că înscrierea se va face numai on-line ne avantajează foarte mult, pentru că în acest fel solicitanții nu vor mai trebui să se înghesuie la ghișee să depună documentația. În plus, înscrierea se va putea face la orice oră din zi și din noapte. În acest an, la nivelul județului Constanța am identificat 1.028 de firme eligibile, care ar putea să beneficieze de program. Dintre cele care se vor înscrie, vom selecta primele 250 de cereri depuse pe care le vom înainta mai departe la București pentru a fi analizate. 