Ryanair introduce clasa business pe toate avioanele sale

Ştire online publicată Vineri, 29 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Compania aeriană low-cost Ryanair va introduce clasa business pentru toate zborurile pe care le operează, în încercarea de a atrage o parte mai mare dintre clienții corporate. Serviciile pentru clasa business vor fi lansate sub numele „Business Plus”, iar prețul biletelor va începe de la 69,99 de euro. Totodată, clienții vor putea schimba biletele ori de câte ori doresc, inclusiv în ziua zborului, informează Financial Times.Pasagerilor de la clasa business le vor fi oferite locuri premium, deși Ryanair avertizează pe website-ul companiei că acest lucru se va întâmpla doar în limita locurilor disponibile. De asemenea, acești călători vor beneficia de întâietate la trecerea de controlul de securitate în anumite aeroporturi.Biletele includ și transportul unui bagaj de 20 de kilograme, serviciu pentru care pasagerii plătesc, în mod normal, 25 de lire sterline în plus.