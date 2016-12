Ruşinos! Conectarea la reţeaua de electricitate durează… 182 de zile, în România

Rușinos! Conectarea la rețeaua de electricitate durează… 182 de zile, în România

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a participat pe data de 7 aprilie, la conferința de lansare a proiectului „Subnational Doing Business” în România, organizată de Banca Mondială. În cadrul proiectului se va elabora un nou studiu, care are drept scop derularea unei evaluări comparative a mediului de afaceri în nouă orașe importante ale României și identificarea unor bune practici care ar putea fi replicate și în alte părți.Elaborarea sistemului de valori de referință are drept scop promovarea concurenței și impulsionarea reformării reglementărilor în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri la nivel local și a atingerii convergenței de bune practice în domeniul reglementării mediului de afaceri între zonele geografice examinate.Studiul este finanțat de Comisia Europeană, Direcția Generală Politică Regională și Urbană și va fi realizat de Grupul Băncii Mondiale sub auspiciile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ale Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în strânsă colaborare cu actori instituționali la nivel național și local. Pe lângă România, alte alte cinci state membre ale Uniunii Europene vor beneficia de aceste studii: Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Portugalia și Slovacia.Cu acest prilej, ministrul Victor Grigorescu a făcut următoarele declarații:„Sunt familiar cu studiile Doing Business realizate an de an de Banca Mondială. Există printre indicatorii analizați și componenta de energie, mai exact indicatorul cu privire la timpul de conectare la rețea a unui consumator nou. Este un indicator important. Am stat tot timpul destul de slab la acest indicator. Cred că acum câțiva ani era 180 de zile, astăzi «reușim» să conectăm un consumator în 182 de zile. Ceea ce este enorm. Este un indicator relevant și un obiectiv relevant, chiar dacă nu numai Ministerul Energiei este cel care are ceva de spus pentru a îmbunătăți acest indicator, dar mă bucur că avem ocazia să evaluăm câteva dintre lucrurile care sunt importante pentru mediul de afaceri și să ne propunem – partea guvernamentală, colegii din distribuție, autoritățile locale, toți actorii implicați în acest proces – să găsim soluții realiste și să îmbunătățim acești indicatori și, într-un final, să îmbunătățim percepția mediului de afaceri, a mediului de reglementare din România și ideea că lucrăm în mod real, că avem deschidere față de mediul de afaceri.Dacă mă uit la maniera în care acest indicator este evaluat, vorbesc despre electricitate pentru că acest indicator îmi este familiar, raportul face, cum este și corect, o evaluare a termenelor maxime legale în interiorul cărora un operator își îndeplinește pașii legali. De exemplu, ne trebuie 60 de zile calendaristice pentru a obține permise, autorizații de construcție, 10 zile calendaristice pentru a transmite documentații, 40 de zile pentru a încheia varii contracte. În realitate, din estimările Ministerului Energiei, stăm un pic mai bine. Dar și acest lucru depinde de la zonă la zonă. Cea mai bună performanță este undeva la 72 sau 75 de zile pentru a conecta un consumator industrial. Sunt anumite zone din țară unde lucrurile se mișcă repede, autoritățile ies mai repede, distribuitorii emit avize mai rapid. Probabil că 100-110 zile este norma. Depinde foarte mult dacă există cadastru, dacă există experți autorizați, în cât timp execută aceștia lucrările.Avem și noi lucruri de făcut pentru a reduce timpul de racordare la rețeaua electrică pentru consumatorii industriali și mă gândeam la discuțiile pe care le-am avut la Guvern cu colegi din Comisia de tăiat hârtii și cu care am încercat să evaluăm cum putem reduce birocrația în zona asta. Poate nu o să ajungem așa de curând să conectăm un consumator industrial în 20 de zile, așa cum se întâmplă în vestul Europei, dar nu este greșit să ne propunem lucruri ambițioase, chiar dacă nu putem să le obținem de mâine-dimineață, dar pas cu pas să mergem în aceasta direcție. Este un plan realist și e o contribuție corectă și directă pentru a îmbunătăți mediul de afaceri din România.Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru raport. Este un lucru important că avem, prin intermedul dumneavoastră, o granulație mai mare astăzi pentru a înțelege ce se întâmplă în mediul de afaceri, să identificăm câteva zone importante pentru business-ul românesc și să oferim investitorilor o privire de o mai mare acuratețe asupra anumitor zone de interes particular, în principalele zone industriale ale României. Înțeleg că suntem printre primii care beneficiem de această nouă abordare, nu sunt foarte multe țări în care Banca Mondială face o astfel de evaluare și nu pot decât să vă mulțumesc și să mă bucur că sunteți alături de noi în efortul nostru de a transparentiza, de a evalua corect și de a stabili împreună o foaie de parcurs pentru anii următori.”