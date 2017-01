Rusia relansează competiţia cu portul Constanţa

Rusia relansează competiția cu portul Constanța

Rusia continuă să înregistreze ritmuri înalte de creștere economică. În primul semestru al acestui an, produsul intern brut a făcut un salt de 7,9%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. În statisticile pe 2006, ale Băncii Mondiale, Federația Rusă ocupa locul 11 în topul internațional al PIB, cu 0,99 trilioane de dolari (0,72 trilioane de euro). În strânsă legătură cu rolul de mare putere energetică, pe care Rusia și l-a asumat, ritmul său de creștere, din ultimii ani, l-a depășit pe cel al altor economii emergente, inclusiv cea chineză. Expansiune la Baltica și Marea Neagră Evoluția ascendentă nu putea rămâne fără ecou pe plan maritim. În acest an, guvernul federal a lansat două programe de accelerare a expansiunii porturilor rusești de la Marea Baltică și Marea Neagră, de care președintele Vladimir Putin s-a arătat foarte interesat. Potrivit agențiilor de știri Interfax, Itar-Tass, în cadrul programului de modernizare a porturilor de la Marea Neagră, cele mai multe dintre obiective urmează să fie realizate până în 2010. În prezent, acestea manipulează, în mod curent, mai mult de o treime din tonajul exporturilor rusești, pe mare. Totalul traficului maritim la export s-a ridicat la 160 milioane tone în 2006 și se așteaptă să crească până la 250 milioane tone în 2010. Programul rusesc are, ca obiectiv final, dublarea capacităților de export, care sunt insuficiente și inegal distribuite de-a lungul coastelor rusești. În prezent, Novorossiysk operează singur mai mult de jumătate din tonajul total pentru export. Terminalele sale sunt supraaglomerate. În 2006, ele au operat 88 milioane tone de mărfuri la export. Dintre acestea, țițeiul reprezintă circa 60 milioane tone, jumătate provenind din Kazahstan. Cantitatea de petrol va crește pe măsură ce consorțiul care administrează oleoductul caspic va mări cantitățile pompate din Kazakhstan spre Novorossiysk. În vederea acestui moment, guvernul rus a comandat trei tancuri chimice, a căror misiune este aceea de a transporta cantitatea suplimentară de țiței, de la Novorossiysk spre portul Burgas, din Bulgaria, pentru a alimentarea viitorul oleoduct ce va face legătura cu portul Alexandropoulis, din Grecia. Redistribuirea fluxurilor de mărfuri și pasageri În ce constă programul de modernizare? Pentru a rezolva problemele de congestie a traficului portuar, guvernul rus a decis să specializeze porturile. Aceasta va duce la redistribuirea fluxurilor de mărfuri, concentrarea investițiilor și creșterea productivității serviciilor de operare. Portul Novorossiysk urmează să transfere câteva fluxuri de marfă spre alte porturi de la Marea Neagră. El va rămâne cu petrolul, grâul și containerele. În cursul acestui an, va fi dat în exploatare un terminal modern pentru exportul grâului. De asemenea, până în 2010, va fi construit un nou terminal de containere, în locul celor vechi. Guvernul rus a chemat explicit la competiție cu portul Constanța, pentru a atrage traficul internațional de containere spre Novorossiysk. Portul Taman va fi rezervat exportului de cărbune, în locul portului Tuapse, în timp ce acesta din urmă va fi folosit, ca terminal, pentru exportul de țiței și, posibil, de gaze lichefiate. Portul Kavkaz se va specializa în operarea ferry-boat-urilor. Portul Soci va fi rezervat exclusiv traficului de pasageri, celelalte fluxuri de mărfuri urmând a fi redistribuite. El va fi dotat cu terminale de călători uriașe. Se are în vedere asigurarea condițiilor pentru primirea unor nave cu capacitate de până la 3.000 persoane, astfel încât să se ajungă la 600.000 de pasageri pe an, până în 2010, și 715.000 de pasageri, până în 2015. Nu trebuie omis faptul că orașul-port Soci va organiza Jocurile Olimpice de Iarnă, din 2014. Etalonul românesc Programul maritim rusesc are în vedere, de asemenea, dezvoltarea legăturilor terestre și aeriene ale porturilor de la Marea Neagră. Până în 2010, va fi construită o a doua linie de cale ferată spre Novorossiysk. De asemenea, aeroporturile vechi de la Anapa și Gelenjik vor fi transformate în aeroporturi internaționale moderne, alături de cel existent la Adler. Împreună, cele trei vor fi controlate de o singură companie de stat. Guvernul rus a creat o structură interdepartamentală care va superviza realizarea programului Mării Negre. Evoluția porturilor rusești va avea impact asupra dezvoltării întregului bazin al Mării Negre. Nu este vorba doar de creșterea competiției cu celelalte porturi din zonă, cât mai ales de apariția unor cantități mai mari de mărfuri, de care vor beneficia toate țările. Pe de altă parte, statele riverane vor fi obligate să-și reconsidere programele de dezvoltare și să investească în capacitățile lor de la Marea Neagră. Cel mai bun exemplu este chiar Portul Constanța. Noul său terminal de containere reprezintă un etalon și o provocare pentru toată lumea. Rusia, Ucraina și Bulgaria s-au grăbit s-au grăbit să ridice mănușa, anunțând proiecte ambițioase de construcție a unor capacități de operare a mărfurilor containerizate. 