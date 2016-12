Rosella Velzel a botezat colosul de oţel „Zefirea”

Eveniment la Șantierul Naval Constanța

Rosella Velzel a botezat colosul de oțel „Zefirea”

„Benvenuto a il nostre Cantiere Navale!” Cu această urare, Radu Rusen, directorul general al Șantierului Naval Constanța, a deschis, sâmbătă, 3 noiembrie 2012, ceremonia de botez a navei „Zefirea”.Oaspeți străiniColosul de metal, de 180 metri lungime și 32,20 metri lățime - cel de al 20-lea tanc chimic de 41.000 tdw din seria construită de navaliștii constănțeni - era acostat la cheul de armare. Împodobit de sărbătoare, părea că valsează pe ritmurile de fanfară. La festivitate, alături de numeroșii invitați străini și români, au fost prezenți: dr. Marco Novella, directorul executiv al armatorului „CALISA”; Luca Steganini, directorul executiv al companiei de shipmanagement „Ottavio Novella”; Valerio Piras, viceconsulul Italiei, la București; Bruno Mazzarello și Andrea de Gregori, cei doi reprezentanți ai beneficiarului, care au supervizat construcția și testele la care a fost supusă nava; brokerul Thierry Zimmermann; Sorin Suciu, director corporativ regional, în cadrul „Raiffeisen Bank”, instituția financiară care a susținut acest proiect major; Adrian Petre, development manager în cadrul companiei de clasificare „Germanischer Lloyd”. Oaspeții italieni au venit cu familiile. Mulțimea de copilași a dat mai multă tinerețe, prospețime sărbătorii.Gazdele au fost reprezentate de fiii președintelui companiei, Andrei și Bogdan Bosînceanu, de membri ai echipei de conducere a șantierului naval și din cadrul personalului executiv. Beneficiarul navei, compania „CALISA” (Carichi Liquidi Societa Armatoriale Spa.) a fost înființată în 1957, în Augusta (Siracusa - Italia). Aceasta deține o flotilă de tancuri petroliere, care servește mai ales comerțul de coastă italian.Un client pretențiosÎn cuvântul adresat participanților la ceremonie, Marco Novella și-a exprimat încântarea față de nava „Zefirea” și a recunoscut că a fost un client pretențios și foarte incomod pe toată perioada de construcție și testare. El a adresat mulțumiri speciale inginerului navalist Luminița Bașchir, cea care a coordonat acest proiect.Trebuie spus că Luminița Bașchir este prima femeie din industria navală românească numită manager de proiect. Până în prezent, ea a coordonat construcția a șase nave din seria tancurilor chimice de 41.000 tdw.Ceremonialul religios, de botez al navei a fost oficiat în limbile română și italiană, de vicarul episcopal al Dobrogei, Ieronim Iacob. „Numele Zefirea vine de la Zefir, care este un vânt blând. Urez navei și echipajului să aibă parte de vânt bun în călătoriile lor!” - a spus prelatul. Momentul de vârf al festivității l-a reprezentat ritualul botezului cu șampanie. În sunetul de sirene al navelor acostate în portul Constanța, care salutau evenimentul, pe piedestalul instalat pe cheu, a urcat nașa navei, Rosella Velzel, însoțită de directorul general Radu Rusen. Emoționată, ea a rostit urările de botez. Apoi, a eliberat sticla de șampanie, care s-a spart de bordajul navei. Ceremonia s-a încheiat printr-o vizită la bordul colosului de oțel și un cocktail în cabina de comandă. Cu acest prilej, directorul general Radu Rusen le-a înmânat daruri mai multor invitați.Nave în construcție la SNCÎn prezent, șantierul constănțean are în lucru un alt tanc chimic de 41.000 tdw, al cărui montaj, în docul uscat, va începe în cursul acestei luni. În fabricație se mai află alte trei nave. Pe platforma de montaj sunt blocsecțiile a două nave ro-ro, cu clasă dublă, fluvială și maritimă, destinate transportului de materiale pentru instalațiile și platformele petroliere. Cea mai mare dintre ele este semi-submersibilă și o poate lua la bord pe cealaltă. Beneficiarul lor este o companie din Olanda.Un alt proiect în construcție este o macara plutitoare autopropulsată, destinată transbordării cerealelor de pe nave pe barje sau invers. Ea poate ridica 45 tone, cu graiferul, și 65 tone, la cârlig. Macaraua a fost comandată de o companie olandeză și va fi exploatată în Ucraina.La aceste proiecte de construcții noi se adaugă un important volum de lucrări de reparații. În prezent, SNC execută lucrări la patru nave de tonaj mare și mediu.Industria navală, la răscruce de drumuri2012 s-a dovedit a fi un an extrem de greu pentru industria navală mondială în general, dar mai ales pentru cea europeană. Pe fondul reizbucnirii crizei economice, volumul de comenzi noi este în continuă scădere. Flota mondială are un excedent de capacități de transport în comparație cu nevoile comerțului mondial, iar numărul falimentelor în rândul companiilor de shipping și al șantierelor navale crește de la o lună la alta. Perspectivele pentru 2013 nu sunt de loc promițătoare. Shiiping-ul mondial va fi mai zgârcit în privința investițiilor. Preocuparea lui de bază va fi să-și conserve resurselor existente pentru următorii trei - patru ani, cât se estimează că va mai dura criza.Pentru a supraviețui, industria navală este nevoită să se reorienteze spre sectorul reparațiilor navale. Dar nici pe această piață situația nu este simplă, din cauza concurenței dure, a scăderii cotațiilor lucrărilor în același timp cu creșterea prețurilor materialelor și utilităților. Shipping-ul și industria navală mondială se află într-unul dintre cele mai grele momente din existența lor. Îl vor depăși, dar cu grele sacrificii umane și materiale.