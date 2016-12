În primele nouă luni ale anului

Rompetrol Rafinare, cifră record de afaceri, de 4,33 miliarde USD

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG Internațional, a reușit în trimestrul III atingerea unei cifre de afaceri de 1,55 miliarde USD și a unui rezultat net pozitiv de 5,2 milioane USD, pe fondul majorării cantităților de materie primă procesate (+12%), optimizarea canalelor de distribuție a carburanților în România și reducerea costurilor operaționale.Deși rezultatul net consolidat din trimestrul III este unul pozitiv, rezultatul net înregistrat în primele nouă luni din 2014 este în continuare unul negativ, mai bun însă comparativ cu cel din 2013. În primele nouă luni ale anului, compania a obținut o cifră de afaceri de 4,33 miliarde USD, în creștere cu 27% față de indicatorul consemnat în perioada similară din 2013, și o îmbunătățire cu peste 50% a rezultatului net, care a ajuns la o valoare negativă de 41,7 milioane USD.„Performanțele atinse de Rompetrol Rafinare în trimestrul III, dar și în primele nouă luni ale anului reprezintă ambiția noastră de a consolida și optimiza sinergiile dintre cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai performante unități de profil din regiunea Mării Negre cu activitățile de trading și de distribuție a carburanților din România, Moldova, Bulgaria, Georgia și Turcia. Dacă la nivelul rafinăriei am urmărit optimizarea proceselor de prelucrare, reducerea costurilor de procesare și creșterea eficienței energetice, la nivelul rețelei de distribuție am coroborat modernizarea stațiilor Rompetrol cu o mai bună gestiune a celor șapte depozite din România, dar și atragerea de noi clienți și consolidarea relațiilor comerciale cu partenerii tradiționali, în special pe segmentul de wholesale”, declară Cătălin Dumitru, vicepreședinte al KMG International.Exporturile au crescut cu 50%Rezultatul operațional consolidat consemnat de Rompetrol Rafinare în T3 2014 a fost de peste 37 milioane USD, în creștere cu 59% comparativ cu T3 2013, iar în primele nouă luni ale acestui an, acesta s-a ridicat la peste 62 milioane USD, mai mare față de perioada similară a anului trecut, când s-a cifrat la 15 milioane USD. În perioada ianuarie - septembrie, nivelul materiilor prime prelucrate a fost de 3,7 milioane tone, mai mare cu 32% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.Exporturile Rompetrol Rafinare au atins un nivel de 1,6 miliarde USD în primele nouă luni din 2014, în creștere cu aproximativ 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Valoarea totală a exporturilor realizate de companie în 2013 către subsidiarele KMG International din Moldova, Georgia, Bulgaria, Ucraina, cât și către alți parteneri tradiționali din regiunea Mării Negre a fost de 1,7 miliarde USD, pentru acest an fiind preconizată o creștere cu aproximativ 30%.1,3 miliarde USD la bugetul de statRompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 534 milioane USD în al treilea trimestru al anului 2014 și peste 1,3 miliarde USD în primele nouă luni ale anului 2014. Aportul companiei la bugetul de stat în 2013 a fost de peste 1,4 miliarde USD.Compania Rompetrol Rafinare operează rafinăriile Petromidia și Vega și reprezintă peste 43% din capacitatea de rafinare a României, iar investițiile totale realizate de KMG International și KazMunayGas în perioada 2007 - 2013 pe platforma Petromidia se ridică la peste 1,3 miliarde USD.