Rompetrol Rafinare caută specialişti. Programul de internship, bază de recrutare pentru Petromidia

interesant

acum cativa ani am participat la acest internship.este interesant,il recomand pt ca este o experienta frumoasa profesionala.nu inteleg ulterioarele lor criterii de recrutare in vederea angajarii deoarece in final nu raman chiar cei mai inovativi ori destepti ci cei care sunt mai curajosi in a isi mentine ideea pana la capat.ultimele zile ale acestui internship presupun un test psihologic si unul de afirmare in grup (se dezbate un anume proces tehnologic).duma este ca la ultimul test nu cel care are dreptate ramane ci cel care stie sa isi mentina ideea in picioare,fie ea si eronata.oricum elevilor si studentilor le urez mult success si le doresc o experienta pe cat de interesanta pe atat de folositoare dupa...