Rompetrol, parteneriat cu SMURD pentru salvarea de vieţi

Rompetrol, parteneriat cu SMURD pentru salvarea de vieți

Ştire online publicată Joi, 15 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rompetrol Rafinare, parte a KMG International, continuă alături de Fundația pentru SMURD și Inspectoratul General de Aviație (IGAv) parteneriatul pentru susținerea intervențiilor medicale de urgență pe cale aeriană, a deplasării personalului și transportarea victimelor. Valoarea investiției Rompetrol în cei 5 ani de parteneriat depășește 750.000 USD.„În cadrul colaborării, compania asi-gură și în 2014 o parte din combustibilul Jet A1 necesar pentru operarea elicop-terelor din București și Târgu Mureș, implicate în intervențiile medicale de urgență. Pentru că ne preocupă bu-năstarea comunităților unde avem ope-rațiuni, investim în mod susținut în sectorul medical din România; doar în ultimii 5 anii am realizat 55 de proiecte pentru dotarea și reabilitarea unor unități medicale din mediul rural și urban”, declară Alexey Golovin, Director Dezvoltare Corporativă și Comunicare al KMG International/Rompetrol.„Parteneriatul cu Rompetrol este, cu siguranță, unul dintre cele mai im-portante proiecte derulate prin inter-mediul Fundației pentru SMURD. La rândul său, colaborarea directă cu Inspectoratul General de Aviație are o consecință cât se poate de palpabilă - salvarea cât mai multor vieți. Iată cum, prin coroborarea eforturilor acestor trei instituții, prin profesionalismul de care dau dovadă reprezentanții fiecăreia dintre ele, ducem la împlinirea celui mai important deziderat al nostru - acordarea de asistență medicală de urgență pacienților aflați în stare critică, care necesită o intervenție rapidă, la un nivel înalt de profesionalism”, a precizat și dr. Raed Arafat, președintele Fundației pentru SMURD.Începând cu anul 2008, Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) a efectuat intervenții aeriene de urgență la nivel național, contribuind astfel la transportarea și salvarea unui număr de peste 5.000 de persoane rănite. În 2013, în cadrul punctelor de operare aeromedicală beneficiare ale sponsorizării acordate de Rompetrol Rafinare, au fost efectuate 1.974 intervenții (dublu comparativ cu 2012), însumând 3.922 ore de zbor.Inspectoratul General de Aviație are o contribuție importantă în cadrul acțiunilor SMURD prin operarea elicopterelor, cât și prin asigurarea accesului rapid în cadrul intervențiilor prin utilizarea tuturor structurilor sale teritoriale.Carburantul JetA1 este folosit pentru operarea elicopterelor și avioanelor, și este produs de Rafinăria Petromidia începând cu anul 1984, fiind certificat conform standardelor din domeniu.KMG International/ Rompetrol se implică activ în proiecte de responsabilitate socială prin platforma sa „Energia vine din suflet”, care cuprinde programul național „Împreună pentru fiecare” și alte proiecte din domeniile protecția mediului, sănătate și cultură. În ultimii cinci ani au fost implementate în toate județele țării 87 de proiecte de inter-venție comunitară, cu o investiție de peste 1.250.000 USD, pentru beneficiul direct al 300.000 de persoane. De asemenea, Grupul se implică în activități caritabile sau de sponsorizări, având colaborări pentru Gala Societății Civile, ca partener al prestigiosului Festival și Concurs Inter-național George Enescu etc., valoarea investițiilor de tip CSR depășind la nivel de grup suma de 1,5 milioane USD.