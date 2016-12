Rompetrol inaugurează terminalul plutitor

Grupul Rompetrol a finalizat construcția terminalului plutitor (monoboy). Instalația permite descărcarea țițeiului la o distanță de 8,7 kilometri în largul Mării Negre și transportul lui la rafinăria din Midia, printr-o conductă submarină. Monoboy-ul are capacitatea maximă de transfer de 14 milioane de tone de țiței pe an. El va permite acostarea navelor din clasa Suezmax, de până la 160.000 tdw. Inaugurarea terminalului are loc astăzi.