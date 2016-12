Potrivit liderului Sindicatului Liber „Petrochimistul“

Rompetrol ar putea concedia 700 de lucrători, dacă nu se reduc, temporar, cheltuielile cu munca

Printr-un comunicat de presă, Federația Sindicatelor Libere din Chimie și Petrochimie, care face parte din Confederația Sindicală „Cartel Alfa” își exprimă „indignarea și dezavuează modul în care, prin mijloace de persuasiune și de constrângere”, reprezentanții Grupului Rompetrol „vor să-i determine pe lucrători să accepte suspendarea aplicării unor articole negociate în contractul colectiv de muncă, afirmând că în caz contrar vor fi efectuate reduceri de personal care vor afecta cel puțin 25% din salariați, sau în situația unui scenariu mai sumbru, vor determina închiderea unor capacități de producție”. Federația consideră că „sunt total inacceptabile astfel de practici coercitive, în condițiile în care numai Rompetrol Rafinare a raportat pentru primele nouă luni ale anului o cifră de afaceri în creștere cu 40% față de perioada similară a anului trecut.” Comunicatul este semnat de președintele organizației, Achille Costin Duțu.Petrică Tancău, liderul Sindi-catului Liber „Petrochimistul”, care deține și funcțiile de președinte al Federației Națio-nale a Sindicatelor din Chimie-Petrochimie „Lazăr Edeleanu“ și vicepreședinte al Confederației CNSLR - Frăția, are o cu totul altă poziție. „Conducerea companiei a luat decizia să reducă pierderile. Pentru a realiza acest obiectiv există două soluții: fie se suspendă, pe timp de un an, prima de vacanță și biletele de odihnă acordate salariaților, fie se închid 700 locuri de muncă. În calitate de lider de sindicat nu voi fi niciodată de acord cu concedierile. Eu știu că rolul sindicatelor este acela de a apăra locurile de muncă, cu prețul sacrificării unor drepturi pentru o scurtă perioadă de timp. Federația Sindicatelor Libere din Chimie și Petrochimie are în cadrul grupului Rompetrol un sindicat nereprezentativ, de 100 - 200 de oameni, care preferă soluția concedierilor, de dragul primelor de vacanță și biletelor de odihnă. Organizația pe care o conduc nu va accepta așa ceva” - a declarat Tancău.