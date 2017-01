Rompetrol a devenit membru al CONCAWE

Grupul Rompetrol a devenit membru al CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe) - organizație internațională care cercetează mai multe aspecte legate de protecția mediului în domeniul produselor petroliere: calitatea combustibililor, emisiile de CO2, calitatea aerului, a apei, contaminarea solului, reziduurile, probleme legate de sănătatea și siguranța muncii, precum și responsabilitatea managementului produselor petroliere și performanțele oleoductelor transnaționale. Rompetrol va avea câte un reprezentant în consiliul științific, grupul de management și adunarea generală a respectivei organizații. Odată cu afilierea la CONCAWE, toate companiile din Grupul Rompetrol vor beneficia și de asistență pentru conformarea la Directiva europeană REACH.