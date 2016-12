Românii vor consuma în 2011, în medie, zece litri de apă și sucuri pe lună

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Consumul de băuturi răcoritoare, carbogazoase și apă minerală se va reduce ușor în 2011, la 122,6 litri per capita, de la 123,6 litri per capita în 2010, piața fiind astfel estimată la peste 1,2 miliarde euro, potrivit datelor Euromonitor, citate de NewsIn.Astfel, un român va consuma în medie peste zece litri de băuturi răcoritoare și apă minerală pe lună."Recesiunea economică a fost în principal responsabilă pentru declinul vânzărilor de băuturi răcoritoare în 2010. Reducerea veniturilor a venit firesc ca urmare a măsurilor de austeritate luate de Guvern în scopul de a reduce deficitul, cu impact asupra veniturilor angajaților din sistemul public, precum și din companiile private, ambele categorii confruntându-se cu taxe mai mari și schimbându-și atitudinea față de consum prin orientarea spre economisire. În consecință, curentul principal a fost trecerea de la sucurile de legume sau fructe mai scumpe la apa îmbuteliată mai ieftină", se arată într-un raport al companiei internaționale de studii de piață Euromonitor.Consumul per capita va ajunge la 58,8 euro, în scădere cu 1% față de anul precedent, când valoarea a fost de 59,4 euro per capita. Astfel, în 2011 piața de băuturi răcoritoare va atinge peste 1,2 miliarde euro."În ciuda reducerii ratei de expansiune din cauza crizei financiare, marii retaileri au continuat să atragă consumatorii din orașele mari și mijlocii, dar numărul de vizite s-a redus, precum și valoarea coșului achiziționat. Discounterii au fost în mod evident canalul de distribuție câștigător în cota de vânzari ca urmare a prețurilor scăzute. Pe de altă parte, comercianții tradiționali și băcăniile au continuat să domine ca urmare a penetrării puternice în 2010 în majoritatea orașelor și în zonele rurale, acolo unde marile lanțuri sunt absente. În aceste zone, micii comercianți domină și există puține șanse ca acest canal să piardă supremația", se precizează în raportul Euromonitor.Băuturile răcoritoare carbonatate dețin aproape jumătate din piața totală în valoare, consumul fiind estimat anul acesta la 25,8 euro per capita, în declin față de anul precedent, de 26,1 euro per capita. În volum, băuturile carbonatate (48,4 litri per capita) sunt întrecute de apa îmbuteliată, care va ajunge în 2011 la 53,7 litri per capita.În valoare, consumul de apă îmbuteliată va fi de 14,7 euro per capita. De altfel, apa îmbuteliată va consemna o creștere față de 2010 și 2009, când valoarea a fost de 14,3 euro per capita, respectiv 13,8 euro per capita.Sucurile din fructe sau legume continuă, în acest an, să piardă teren, ajungând la 10,8 euro per capita, de la un nivel de 11,6 euro per capita în 2010, respectiv 12,6 euro per capita în 2009.Băuturile concentrate și cafeaua de tip ”ready to drink ” rămân neschimbate, cu un consum de doi euro per capita, respectiv 0,1 euro per capita. În schimb vor crește cheltuielile pentru ceaiul la cutie la 3,7 euro per capita, de la 3,5 euro per capita în 2010.