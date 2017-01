Românii sunt cei mai harnici din Uniunea Europeană

Românii, polonezii și ungurii muncesc cele mai multe ore pe an, dintre toți lucrătorii din UE. La polul opus se află francezii, germanii, danezii și suedezii. Oamenii muncii din ultimele 12 state care au aderat la Uniunea Europeană muncesc cu două săptămâni și jumătate mai mult față de lucrătorii din celelalte 15 state. Pe an, cele mai multe ore efectuate le au muncitorii din Estonia, Letonia, Ungaria, Polonia și România (1.840 de ore).Românii, polonezii și ungurii muncesc cele mai multe ore pe an, dintre toți lucrătorii din UE. La polul opus se află francezii, germanii, danezii și suedezii. Oamenii muncii din ultimele 12 state care au aderat la Uniunea Europeană muncesc cu două săptămâni și jumătate mai mult față de lucrătorii din celelalte 15 state. Pe an, cele mai multe ore efectuate le au muncitorii din Estonia, Letonia, Ungaria, Polonia și România (1.840 de ore).