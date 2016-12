1

Românii sunt buni doar de plată

Bine scris,felicitari.Stimate domn Ion Tita Calin,inca odata felicitari pentru articol.Am totusi o intrebare pentru dumneavoastra. Ati incercat sa trimiteti (PUBLICATI)articolul si unor ziare centrale? Romanul de rind o simte pe propria piele in viata de zi cu zi, totusi am citit citeva comentarii rautacioase adresate lui Basescu atunci cind a spus ca bancile straine au facut avere in Romania.Asadar nu numai ele au facut,caci cu ajutorul lor al bancilor, fostilor si actualilor guvernanti in afara numelui tarii mai nimic nu mai este romanesc.