Românii preferă tot mai mult serviciile all inclusive de pe litoral

Românii sunt din ce în ce mai atrași de serviciile all inclusive de pe litoralul autohton, spun reprezentanții unei importante agenții de turism. Potrivit acestora, dacă anul trecut erau circa 1.500 de locuri în hotelurile all inclusive, în această vară sunt 2.000 de locuri și estimează ca în decurs de trei ani numărul se va dubla.„Creșterea cererilor pentru servicii all inclusive pentru litoralul românesc, de la an la an, are ca singură explicație satisfacția evidentă a turiștilor români, care conștientizează ca pot beneficia de servicii de acest tip la același nivel sau chiar mai bun decât cele externe. În plus, din ce în ce mai mulți turiști realizează că serviciile all inclusive au și marea calitate de a securiza bugetele alocate vacanțelor”, a declarat Marius Usturoiu, directorul general al agenției Mareea.Potrivit acestuia, în proporție de peste 90% familiile cu copii reprezintă consumatorii de servicii all inclusive.