Românii pot avea cele mai mari pensii private din Europa

Sistemul autohton de pensii private este cel mai nou din Europa. Primele contribuții la pensiile facultative au fost strânse în această vară, urmând ca primele plăți către sistemul obligatoriu să fie făcute de-abia după data de 17 septembrie. Întârzierea implementării modulelor de pensii facultative și obligatorii are însă și un aspect pozitiv. Mai exact, cei care îl implementează pot învăța din greșelile celorlalte state europene, care au lansat pensii private încă din 1997. Astfel, potrivit datelor „Allianz”, românii pot avea pensii de până la 80% din salariul lunar din timpul perioadei muncitorești, adică cele mai mari din Europa. În plus, fondurile de pensii private obligatorii vor avea trei profiluri de risc (scăzut, mediu și ridicat), ceea ce înseamnă că veniturile lunare după pensionare pot depăși nivelul de 80%. Spre exemplu, un fond cu profil mediu de risc investește 20 - 30% din active în acțiuni listate și restul în instrumente sigure, cum ar fi titlurile de stat și obligațiunile. Comparativ, un fond cu profil scăzut de risc investește doar 10 - 15%, în timp ce unul cu profil ridicat de risc investește 40 - 50% din active, 50% fiind limita maximă admisă prin lege. În orice caz, ofertele companiilor de administrare a pensiilor private obligatorii pot realiza produse diversificate, pe baza gradelor de risc, la fel ca în cazul pensiilor facultative, unde majoritate firmelor de profil oferă produse de economisire cuplate cu module de investiții. „Potrivit unui studiu realizat pe un eșantion de 50.000 de persoane, din 21 de țări europene, românii sunt cei mai îngrijorați de faptul că nu economisesc suficient pentru vârsta pensionării. Din acest motiv, dacă produsele sunt accesibile, vor exis-ta și clienți pentru firmele de profil. Nu se pune problema că pensiile private ar fi neatractive”, spune Cateluța Zaharia, consilier financiar în cadrul „Aviva” Constanța. l 47% dintre români consideră că nu au destui bani pentru vârsta pensionării, ca să își mențină stilul de viață cu care s-au obișnuit l 3 din 5 români (62%) consideră că statul nu le va asigura o sumă suficientă pentru pensie l Doar 1 din 10 români are în prezent un plan de pensii, comparativ cu 1 din 4 în Europa de Est și 1 din 2 în Europa de Vest l 41% dintre români vor să își ia măsuri pentru a putea trăi decent după pensionareSistemul autohton de pensii private este cel mai nou din Europa. Primele contribuții la pensiile facultative au fost strânse în această vară, urmând ca primele plăți către sistemul obligatoriu să fie făcute de-abia după data de 17 septembrie. Întârzierea implementării modulelor de pensii facultative și obligatorii are însă și un aspect pozitiv. Mai exact, cei care îl implementează pot învăța din greșelile celorlalte state europene, care au lansat pensii private încă din 1997. Astfel, potrivit datelor „Allianz”, românii pot avea pensii de până la 80% din salariul lunar din timpul perioadei muncitorești, adică cele mai mari din Europa. În plus, fondurile de pensii private obligatorii vor avea trei profiluri de risc (scăzut, mediu și ridicat), ceea ce înseamnă că veniturile lunare după pensionare pot depăși nivelul de 80%. Spre exemplu, un fond cu profil mediu de risc investește 20 - 30% din active în acțiuni listate și restul în instrumente sigure, cum ar fi titlurile de stat și obligațiunile. Comparativ, un fond cu profil scăzut de risc investește doar 10 - 15%, în timp ce unul cu profil ridicat de risc investește 40 - 50% din active, 50% fiind limita maximă admisă prin lege. În orice caz, ofertele companiilor de administrare a pensiilor private obligatorii pot realiza produse diversificate, pe baza gradelor de risc, la fel ca în cazul pensiilor facultative, unde majoritate firmelor de profil oferă produse de economisire cuplate cu module de investiții. „Potrivit unui studiu realizat pe un eșantion de 50.000 de persoane, din 21 de țări europene, românii sunt cei mai îngrijorați de faptul că nu economisesc suficient pentru vârsta pensionării. Din acest motiv, dacă produsele sunt accesibile, vor exis-ta și clienți pentru firmele de profil. Nu se pune problema că pensiile private ar fi neatractive”, spune Cateluța Zaharia, consilier financiar în cadrul „Aviva” Constanța. l 47% dintre români consideră că nu au destui bani pentru vârsta pensionării, ca să își mențină stilul de viață cu care s-au obișnuit l 3 din 5 români (62%) consideră că statul nu le va asigura o sumă suficientă pentru pensie l Doar 1 din 10 români are în prezent un plan de pensii, comparativ cu 1 din 4 în Europa de Est și 1 din 2 în Europa de Vest l 41% dintre români vor să își ia măsuri pentru a putea trăi decent după pensionare