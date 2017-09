Românii plecați în străinătate mai mult de șase luni riscă amenzi dacă nu anunță în prealabil ANAF-ul

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Romanii care pleaca din tara pentru o perioada mai mare de sase luni, incepand cu 1 ianuarie 2018, risca amenzi cuprinse intre 50 si 100 de lei, daca nu depun chestionarul de rezidenta fiscala in prealabil, relateaza stiripesurse, citand avocatnet.ro.Cei care nu depun chestionarul de rezidenta fiscala risca amenzi cuprinse intre 50 si 100 de lei, conform Ordonantei Guvernului nr. 30/2017.Obligatia vizeaza orice persoana fizica ce sta in Romania si pleaca mai mult timp din tara, indiferent de motiv (munca, studii etc.). Totusi, prin exceptie, chestionarul nu trebuie depus de catre romanii care lucreaza in strainatate ca functionari sau angajati ai statului roman."Chestionarul pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania", al carui model este anexat articolului, trebuie completat in doua exemplare. Unul trebuie transmis prin posta, cu confirmare de primire, sau trebuie depus la registratura unitatii fiscale competente, in timp ce altul se pastreaza. Totodata, chestionarul poate fi transmis si electronic.Documentul trebuie inregistrat la unitatea Fiscului din raza domiciliului cu 30 de zile inainte de plecarea din Romania. Practic, acest lucru se face pentru ca autoritatile sa decida daca persoana in cauza trebuie scoasa sau mentinuta in continuare in evidentele fiscale romane.