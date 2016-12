Românii pariază pe aur

Banca Comercială Română (BCR) a vândut, în luna decembrie 2013, peste 25 de kg de aur. Cantitatea cuprinde atât aur vândut pe bază de precomandă, cât și aurul cu vânzare imediată la ghișeele băncii.Aurul vândut este de cea mai bună calitate (puritate 999.9%), spun reprezentanții băncii, și este furnizat de către Monetăria statului austriac, o instituție cu o bogată tradiție în domeniu și care comercializează aur sub formă de monede și lingouri pentru investitorii din întreaga lume. BCR vinde lingouri de diferite mărimi inclusiv cele de 2g care sunt, totodată, și cele mai căutate, iar dintre monede, cea mai vândută este cea de 1/10 uncie (3.11g) și 1 uncie (31.10g) - Filarmonica.Astfel, cea mai mica monedă pe care BCR o oferă la vânzare are o greutate de 3,121 grame și costă 546 lei iar cea mai mare are 31,103 grame și costă 4.773 lei. Cel mai mic lingou pe care banca îl oferă la vânzare are o greutate de 2 grame și costă 372 lei iar cel mai mare are 1 kg și costă 147.608 lei.