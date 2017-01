Românii Mihai Cojocaru şi Cristian Gavrilă au fost eliberaţi de piraţi

Românii Mihai Cojocaru și Cristian Gavrilă au fost eliberați de pirați

Nava ro-ro „Asian Glory”, sub pavilion britanic, capturată de pirații somalezi pe data de 1 ianuarie, este liberă și se îndreaptă spre un port sigur, a anunțat armatorul Zodiac Maritime Agencies Ltd., cu sediul în Londra. Potrivit agențiilor de presă, eliberarea navei a avut loc vineri, 11 iunie 2010, după ce a fost parașutată răscumpărarea cerută de pirați. Nu se cunoaște ce sumă s-a plătit, dar potrivit unor agenții de presă care citează declarațiile unui pirat și ale lui Ahmed Jamaa, un rezident din Garacad (zona de coastă a Somaliei, în dreptul căreia nava a stat în ancoră pe timpul captivității), s-ar fi plătit suma de 5,8 milioane de dolari. La rândul ei, o agenție de presă iraniană susține că răscumpărarea s-a ridicat la 5 milioane de dolari. Echipajul format din 25 de navigatori - dintre care 8 bulgari, 10 ucraineni, 5 indieni și 2 români - este în siguranță și sănătos, a anunțat Zodiac Maritime Agencies. Din surse independente de armator, cotidianul „Cuget Liber” a aflat că marinarii români sunt Mihai Cojocaru (electrician) și Cristian Gavrilă (nostrom). Potrivit ministerului de Externe al Bulgariei, ro-ro-ul este așteptat să ajungă în portul Oman, escortat de o navă de război britanică. La momentul capturării, „Asian Glory” avea la bord 2.405 autovehi-cule și se îndrepta spre Arabia Saudită. „Asian Glory” este cea de a doua navă a Zodiac Maritime Agencies capturată și eliberată în acest an. Pe data de 13 mai 2010, după parașutarea răscumpărării cerute de pirați, tancul chimic de 13.924 tdw „St James Park”, sub pavilion britanic, a fost pus în libertate. La bordul său se aflau și doi constănțeni, un ofițer și un cadet.