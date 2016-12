Românii, buluc la mare!

Începutul de an a fost unul extrem de bun pentru toți cei care au vândut pachete turistice pentru litoral, „înscrierile timpurii” înregistrând o creștere de circa 80% față de anul precedent. Mai mult, dacă rezervările au stagnat în luna iunie și în prima parte a lunii iulie, în aceste zile există o cerere foarte mare pentru litoralul românesc, spun reprezentanții touroperatorului „Paradis Vacanțe de vis”, specializat pe litoralul românesc, așadar la finalul sezonului, când se va trage linie, numărul turiștilor va fi cu peste 20% mai mare decât cel înregistrat anul trecut. „Pentru acest an, «Paradis - Vacanțe de vis» estimează o creștere de circa 20% a numărului de turiști față de anul precedent, mai mulți turiști îndreptându-se și spre capetele de sezon. În total, litoralul românesc va primi circa 1,2 milioane de turiști în mod organizat, în structurile de cazare clasificate”.Serviciile fac totulMulți hotelieri de pe litoral vor introduce servicii de all inclusive sau vor investi în animație și entertainment; pe de altă parte, se vor dezvolta tot mai mult stațiunile din sud, dedicate familiilor, precum și Mamaia Nord - Năvodari, pe segmentele de lux și premium, sunt principalele două tendințe pentru 2014, spun reprezentanții touroperatorului.„Dacă anul trecut touroperatorii au înregistrat cea mai mare creștere pentru litoralul românesc, raportat la cererea internă, 2013 este un an caracterizat și de creșterea calității precum și de diversificarea serviciilor. Oricum, de la un an la altul, pe litoralul românesc se fac progrese vizibile. Se fac investiții mai mici sau mai mari în hotelărie, baze de tratament, restaurație, plaje. Însă, aspect mai important, se observă o schimbare de atitudine în ceea ce privește relația prestatorului de servicii cu turiștii”, precizează Aurelian Marin, directorul general al „Paradis Vacanțe de vis”.Consultanții touroperatorului spun că tendința principală este aceea de dezvoltare a conceptului de all inclusive pe litoralul românesc. La ora actuală există 13 hoteluri cu servicii all inclusive, în stațiuni precum Mamaia (6 hoteluri), Neptun (3), Jupiter (1), Venus (2) și Saturn (1). Potrivit acestora, ideea cum că din partea turistului român nu ar exista cerere pentru servicii all inclusive pe litoralul românesc este, într-o anumită măsură, lipsită de fundament. Din analiza vânzărilor pe aceste tipuri de servicii și a discuțiilor avute cu colaboratorii hotelieri ai touroperatorului, anul viitor, pe litoralul nostru vor exista mai multe hoteluri în sistem all inclusive, chiar și în zona de sud.În plus, se va pune din ce în ce mai mare accent pe dezvoltarea animației și a divertismentului. Se pare că tot mai mulți hotelieri realizează că turistul nu dorește doar o cameră confortabilă și servicii de restaurație, ci și posibilități de petrecere a timpului liber. Astfel, mai multe hoteluri au introdus în acest an echipe de animație și servicii pentru familiile cu copii. Cele mai multe hoteluri cu astfel de servicii, dedicate familiilor, sunt în stațiunile Mamaia și Eforie Nord.