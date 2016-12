Românii au băut mai mută bere în 2015

Volumul pieței berii a atins aproximativ 7,6 milioane hectolitri, în primului semestru al anului în curs, în creștere cu 3,8 % față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Asociația Berarii României.„După doi ani consecutivi de scădere a consumului, iată că piața berii ne oferă primele semne de revenire. Contextul favorabil creat la nivelul întregii țări, printr-o evoluție pozitivă a indicatorilor economici ai României, și-a pus amprenta în mod clar asupra vieții de zi cu zi a românilor, implicit asupra deciziilor lor de consum. Este un moment de bucurie pentru noi să constatăm că în prima jumătate a acestui an mai mulți români au ales să bea o bere rece în momentele plăcute petrecute alături de cei dragi. Deși încă timidă, sperăm ca această creștere a pieței berii să fie reconfirmată și de rezultatele finalului de an. Astfel, s-ar putea constitui o bază validă pentru dezvoltarea durabilă viitoare a sectorului berii, ce poate debuta în 2016, odată cu intrarea în vigoare a noului cod fiscal.”, a declarat Lucian Ghinea, Președinte Asociația Berarii României.Cu un nivel zero al evaziunii fiscale pe lanțul de producție, sectorul berii contribuie în prezent cu peste 60% din totalul accizei colectate la bugetul de stat de pe piața băuturilor alcoolice, aproape jumătate din prețul unei beri fiind reprezentat de taxe. Cu investiții ce au atins până acum peste 1,3 miliarde euro, sectorul berii asigură direct și indirect un număr de 69.700 locuri de muncă.