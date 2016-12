România solicită CE creşterea suprafeţei agricole pentru care primeşte bani la 12 milioane de ha

România solicită CE creșterea suprafeței agricole pentru care primește bani la 12 milioane de ha

România solicită Comisiei Europene să ia în calcul prin noua Politică Agricolă Comună o suprafață agricolă de 12 milioane de hectare pentru care se calculează alocări financiare, față de 7 milioane de hectare, cât s-a stabilit la aderarea în UE, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, la conferința Mediafax Talks about Agriculture.„România are câteva solicitări pentru Politica Agricolă Comună. Ce cred că ar fi bine ca România să obțină? Un pachet mult mai mare, mult mai bun. România și-a exprimat dorința de a se recalcula alocarea financiară prin luarea în calcul a unei suprafețe agricole ceva mai mari. În momentul aderării, pentru România a fost luată în calcul o suprafață agricolă de 7 milioane de hectare, dar noi an de an am plătit între 8,6 și 9,6 milioane de hectare“, a afirmat ministrul AgriculturiiEl a afirmat că având în vedere potențialul României, Guvernul solicită ca în noua Politică Agricolă Comună, pentru perioada 2014-2021, să se calculeze o suprafață agricolă de 12 milioane de hectare.