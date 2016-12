România se împrumută cu 60 de milioane de euro pentru a îmbunătăţirea serviciilor judiciare

România se împrumută cu 60 de milioane de euro pentru a îmbunătățirea serviciilor judiciare

România va contracta un nou împrumut în valoare de 60 milioane euro, pentru finanțarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor judiciare. Această sumă va fi alocată în baza unui acord de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Costul total estimat al proiectului este de 65 milioane euro, din care 60 milioane euro din împrumutul BIRD și 5 milioane euro contribuția părții române, prin bugetul Ministerului Justitției.Împrumutul va sprijini măsurile privind modernizarea clădirilor instanțelor și a sistemelor informatice judiciare, incluse în planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020, prin:- Îmbunătățirea funcționării instanțelor și instituțiilor aflate sub autoritatea Ministerului Justiției, a sediilor instanțelor (reabilitarea, extinderea, construirea, dotarea cu mobilier a acestora) și a structurii IT din sistemul judiciar;- Îmbunătățirea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului, prin dotarea cu hardware, proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de arhivare electronică;- Îmbunătățirea activității parchetelor prin remedierea infrastructurii IT la nivel național și a infrastructurii de securitate la nivelul Ministerului Public.Proiectul va fi implementat de Ministerul Justiției prin Unitatea de Management al Proiectului (numită Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe – DIPFIE), existentă deja în cadrul instituției.Împrumutul de 60 milioane euro va fi acordat de BIRD, pe o perioadă de 6 ani, în condiții financiare avantajoase pentru statul român.Având în vedere etapele calendarului privind negocierea acestui acord de împrumut, acesta nu va avea impact asupra bugetului de stat pe anul 2016. Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului (rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului) se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul finanțării rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice.Ministerul Justiției a beneficiat, începând cu anul 2006, de sprijin din partea BIRD pentru finanțarea Proiectului „Reforma Sistemului Juridicar” ale cărui obiective principale au fost creșterea eficienței instanțelor din România și îmbunătățirea calității actului de justiție. Deși în perioada 2007-2016 au fost realizate progrese importante prin implementarea Proiectului Reforma Sistemului Judiciar, Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) din 27.01.2016, specifică faptul că investițiile în sediile și infrastructura IT a instanțelor trebuie continuate.În acord cu cele menționate în Raportul MCV, Planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020, aprobat prin HG 282/2016, cuprinde o serie de activități specifice privind infrastructura clădirilor și cea IT&C a sistemului judiciar român, propuse spre finanțare din fonduri care pot fi acordate de BIRD, în complementaritate cu alte măsuri care vor putea fi eligibile la finanțare din fonduri europene nerambursabile și din bugetul de stat în perioada 2016-2020.