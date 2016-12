România, pe locul 33 în topul puterii de cumpărare

Puterea de cumpărare a europenilor a scăzut anul acesta în medie cu aproximativ 800 de euro comparativ cu 2008, cifrându-se la 11.699 euro pe an de persoană, ca medie la nivelul a 41 de state europene. România se situează pe locul 33 în clasamentul țărilor europene cu cea mai mare putere de cumpărare. Potrivit celui mai recent studiu „Puterea de cumpărare în Europa 2009/2010”, realizat de GfK și citat de Agerpres, puterea de cumpărare a scăzut anul acesta, pe fondul crizei economico-financiare globale în mai toate statele europene, ceea ce a frânat considerabil procesul de recuperare a decalajelor Est-Vest. Deși media la nivel european este de 11.699 euro, între statele vest-europene și cele din estul continentului există în continuare discrepanțe foarte mari în ceea ce privește puterea de cumpărare. Astfel, dacă în Norvegia puterea de cumpărare de persoană este de 20.535 euro pe an, în Bulgaria ea este de doar 2.850 euro. Puterea de cumpărare a scăzut sensibil în unele țări care înregistrau o creștere economică mare înainte de izbucnirea crizei. „Deosebit de puternic a fost lovită Islanda, unde am asistat la o scădere cu 18 procente a puterii de cumpărare, însă și în statele baltice s-au înregistrat scăderi cuprinse între 10 și 28 de procente”, a declarat Simone Baecker-Neuchl, director de studii la GfK. Scăderea puterii de cumpărare cu circa 800 de euro în 2009 comparativ cu anul precedent a exercitat presiuni suplimentare asupra economiei naționale, pe ansamblu, și asupra comerțului cu amănuntul. De asemenea, un factor decisiv pentru evoluția puterii de cumpărare îl reprezintă și tendințele de depreciere ale monedelor naționale din statele care nu fac parte din zona euro. Spre exemplu, potrivit estimărilor Băncii Centrale Europene, zlotul polonez a scăzut în raport cu euro cu 21% în 2009, însă și în Marea Britanie și Suedia monedele naționale (lira sterlină, respectiv coroana) s-a depreciat cu 12 procente, iar forintul ungar și rubla belarusă au pierdut anul acesta 14 procente în raport cu euro. Cetățenii României dispun de o putere de cumpărare estimată de GfK la 3.103 euro pe an, țara noastră situându-se, astfel, pe locul 33 din totalul de 41 de țări incluse în studiu. În doar circa o treime din cele 42 de județe ale României puterea de cumpărare depășește media la nivel național. În București, media este de 4.282 euro, adică cu mai bine de 40% peste media națională și comparabilă cu puterea de cumpărare a Letoniei (4.505 euro), totuși situată puțin peste o treime din puterea de cumpărare din cele mai sărace regiuni ale Germaniei. Cel mai sărac județ al României este Vaslui: cu 2.296 euro de persoană, puterea de cumpărare a locuitorilor acestui județ este cu 26% sub media națională. Contrastul dintre cele mai sărace și cele mai bogate zone ale României s-a accentuat și mai mult în 2009, se mai arată în studiul menționat. Letonia este un exemplu de țară în care puterea de cumpărare a scăzut puternic odată cu criza economică: de la 6.211 euro, în 2008, aceasta a ajuns la 4.505 euro, adică cu 28% mai puțin. Scăderea cu aproape o treime a puterii de cumpărare este explicată, într-o oarecare măsură, de triplarea, de la un an la altul, a numărului șomerilor. Ca și în cazul României și al majorității celorlalte state incluse în studiu, și în acest stat baltic puterea cea mai mare de cumpărare o au locuitorii capitalei - cu 21,7 procente peste media națională. Totuși, comparativ cu puterea de cumpărare a orașului german München (care are aproximativ același număr de locuitori - 700.000), cea a locuitorilor capitalei letone este doar de o cincime. Un salt în topul țărilor cu cea mai mare putere de cumpărare a înregistrat Belgia, care a urcat de pe 12, în 2008, pe poziția a noua, anul acesta, puterea sa de comparare înregistrând doar o ușoară scădere de la un an la altul, de 2 procente. Diferențele dintre puterea de cumpărare a cetățenilor corespund divizării lingvistice a țării. Astfel, zonele cu cea mai mică putere de cumpărare sunt în regiunea francofonă Valonia, în timp ce puterea de cumpărare din regiunea olandofonă Flandra (17.380 euro) este peste media națională.