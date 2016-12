România participă la Expoziţia internaţională „Săptămâna Verde“, de la Berlin

România participă la Expoziția internațională „Săptămâna Verde“, de la Berlin

România va participa cu un pavilion național la cea de-a 75-a ediție a Expoziției internaționale pentru industrie alimentară, agricultură și horticultură „Săptămâna Verde”, de la Berlin, din perioada 15 – 24 ianuarie 2010. Delegația României va fi condusă de Mihail Dumitru, ministrul Agriculturii, care va participa sâmbătă, 16 ianuarie, la întâlnirea internațională a miniștrilor agriculturii, la discuția plenară privind „Agricultura și schimbări climatice”. Delegația țării noastre va prezenta mediului de afaceri german oportunitățile de investiții în România, iar sâmbătă, 16 ianuarie este declarată Ziua României. Pavilionul țării noastre are rezervată o suprafață de 165 mp. În cadrul lui, firme românești de profil vor expune o gamă diversi-ficată de produse agroalimentare, cum ar fi: miere și produse apicole, vinuri, palinca, fructe, tincturi de plante, brânzeturi, conserve de legume si fructe, produse de panificație, magiun. Târgul internațional de la Berlin este inclus în Programul de participare la târguri și expoziții internaționale în anul 2010, cu finanțare de la bugetul de stat, administrat de Ministerul Eco-nomiei, Comerțului, și Mediului de Afaceri, prin care sunt suportate cheltuielile pentru închirierea și amenajarea spațiului expozițional. Expoziția internațională - Săptămâna Verde - este considerată cel mai mare eveniment de specialitate în domeniul alimentar și agricol din Europa, în anul 2009 participând 1.500 de expozanți din 56 de țări, din care 33 de țări cu pavilioane naționale, printre care s-a numărat și România. Începând cu ediția din 2003, România a fost prezentă an de an, cu pavi-lion național.