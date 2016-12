România ocupă locul patru în Europa la numărul de centre comerciale aflate în lucru

Vineri, 07 Noiembrie 2008

România se clasează pe locul al patrulea în Europa, după numărul de proiecte pentru care procedurile de construcție au fost deja demarate, pentru 2009 fiind în construcție și extindere 22 centre comerciale, care însumează un număr de 712.325 mp., arată un studiu al companiei Cushman& Wakefield. Primele trei locuri sunt ocupate în ordine de Turcia, Ucraina și Polonia - arată cel mai recent raport privitor la piața de retail din Europa, European Retail Marketbeat, emis de consultantul global în real estate, Cushman & Wakefield. Potrivit reprezentanților companiei, anul acesta s-au inaugurat 15 centre comerciale sau extensii de centre comerciale până în prezent și se așteaptă încă nouă până la sfârșitul anului în orașe precum Buzău, Oradea, Suceava, Sibiu, Piatra Neamț, Deva, Bacău, Focșani. Acestea vor adăuga retail-ului din România un număr de aproximativ 144.000 mp și se poate estima o valoare de 400.000 mp de retail pentru întregul an 2008, o creștere de 56% față de stocul dat în folosință anul trecut (257.000 mp). În plus, pentru 2009, dacă se iau în considerare doar proiectele pentru care construcția deja a început vom asista la o dublare a spațiilor de retail inaugurate anual, așteptând o valoare de aproximativ 712.000 mp care va aduce media națională la aproximativ 92 mp la mia de locuitori, valoare încă inferioară țărilor vecine precum Ungaria care are 114 mp/1000 loc, Cehia - 159 mp/ 1000 locuitori, Polonia - 146 mp/1000 locuitori, date înregistrate până la 1 iulie 2008. România oferă pachete realiste „În România, ca în marea majoritate a piețelor, tranzacțiile rezistă. Mulți retaileri resimt presiunea, dar proprietarii atenți și developerii cunosc situația și oferă pachete realiste. Anumiți chiriași sunt forțați să ceară concesii, cum ar fi perioade de grații în plata chiriilor și este o chestiune de raționament sănătos pentru proprietari care se văd în fața riscului de a avea centre comerciale și parcuri de retail goale”, susține directo-rul general al Cushman&Wakefield, România, Răzvan Gheorghe. Raportul European Retail Marketbeat evidențiază și faptul că prețurile pentru proprietățile de retail din multe piețe ar putea suporta corecturi în continuare în 2009, chiar în condițiile în care investitorii mențin cererea pentru spații de calitate stradale, pentru centre comerciale și parcuri de retail. Încetiniri globale în vânzări Totuși, consultanții susțin că în ciuda încetinirii globale în vânzări, activitatea de închirieri a rămas relativ puternică pe continent, deși retailerii sunt tot mai selectivi cu privire la locație. Și România a înregistrat în ultimul an o creștere de 25% până la 40% pentru chiriile corespunzătoare unor locații cheie de pe marile bu-levarde bucureștene, precum și din orașe ca Brașov, Timișoara, Constanța, Iași și Cluj Napoca. Pe segmentul de centre comerciale, chiriile se mențin la același nivel, în condițiile în care sectorul este foarte dinamic, competiția este în creștere, iar dezvoltatorii încearcă să atragă cel mai bun mix de chiriași. Raportul companiei de consultanță mai spune că de la 41 mp la mia de locuitori la începutului anului, România a ajuns acum la 53 mp la mia de locuitori, încă mult sub media europeană, care a crescut și ea ușor, de la 195 mp la mia de locuitori la 201 mp/1000 locuitori, valoare înregistrată la data de 1 iulie 2008.