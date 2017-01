România intră în anotimpul protestelor sociale

Într-un articol publicat la începutul lunii ianuarie, anticipasem că 2010 nu va fi un an liniștit, din punct de vedere social. Criza economică, pe de o parte, reformele din sistemul de stat, impuse de deficitul bugetar ridicat, reprezintă surse de tensiuni previzibile. Iar la acestea se adaugă nemulțumirile mai vechi ale organizațiilor profesionale privind legislația sindicală și a muncii. Din păcate previziunile s-au adeverit. În primele două luni ale anului, s-au acumulat și mai multe surse de tensiuni economice și sociale, determinând radicalizarea sindicatelor. Cele mai nemulțumite sunt în organizațiile din învățământ, sănătate și administrația publică, care au anunțat că vor dezgropa securea războiului. Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, care are structuri reprezentative în mai toate domeniile din sectorul bugetar, și-a făcut public calendarul acțiunilor de protest. Filiala sa din Constanța a decis să participe la acțiunile revendicative. Pe data de 17 martie 2010, va organiza, în intervalul orar 13 - 15, un miting de protest în fața Prefecturii Constanța. Inițiatorii vor să scoată în stradă 1.000 de oameni. Apoi, membrii săi de sindicat vor lua parte la acțiunile stabilite la nivel național: mitingul de la parlament, greva generală de avertisment și greva generală în sectorul bugetar. Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, Ion Caraignat, liderul filialei locale a „Cartel Alfa”, a explicat care sunt revendicările sindicatelor. În primul rând, a spus el, organizațiile profesionale vor să-și impună amendamentele la Legea pensiilor. „Vrem ca punctul de pensie să fie raportat la salariul mediu pe economie, nu la rata inflației. Nu suntem de acord cu mărirea vârstei de pensionare la 65 de ani și nici cu restricțiile impuse de guvern la pensionarea anticipată. Acceptăm creșterea vârstei de pensionare în cazul celor care au grupa specială de muncă, dar nu de la 50 la 55 de ani, ci la 52 de ani. Cerem să se reducă vârsta de pensioare a femeilor în funcție de numărul copiilor născuți.” Un al doilea punct de pe lista revendicărilor se referă la salariul minim garantat în plată, de 705 lei. „Noi dorim ca salariul minim din sectorul privat să fie egal cu cel din sectorul bugetar. Nu este firesc ca, în economie, să se continue cu două salarii minime, 600 lei la privați și 705 lei la bugetari” - a declarat liderul sindical. Multe dintre nemulțumirile sindicaliștilor își au sursa în legea de salarizare unitară din sectorul bugetar. „Încă de la apariție, ea a dus la bulversarea sistemului - susține Caraignat. Cum este posibil ca persoanele care fac aceeași muncă, care îndeplinesc aceeași funcție, să aibă câștiguri diferite, pentru că unora li s-au inclus sporurile în salariu, iar altora nu? Din cauza acestei legi, veniturile multora dintre bugetari au scăzut dramatic. La Primăria Ovidiu, spre exemplu, din 140 de angajați, 110 au un venit net sub 600 de lei. Cei mai mulți bani se duc pe factura de întreținere.” Pe lista revendicărilor se mai află solicitarea de a se retrage ordinul comun al ministerelor muncii și finanțelor nr. 3242 din 2010, care, în opinia sindicatelor, restrânge dreptul la negocieri colective. Sindicatele nu sunt de acord nici cu faptul că bugetarii nu mai au dreptul să primească tichete de masă și tichete cadou. „Deficitul bugetar este foarte mare și este greu de crezut că guvernul va ceda. Credeți că acțiunile dumneavoastră au sorți de izbândă?” - l-am întrebat pe Ion Caraignat. „Noi, liderii, reprezentăm interesele membrilor de sindicat. Colegii noștri sunt nemulțumiți. Au revendicări pe care guvernul nu vrea să le audă, de aceea vom ieși în stradă” - a răspuns liderul de sindicat. Am insistat: „De unde ar trebui luați banii pentru a satisface revendicările? Credeți că se pot pune impozite și taxe noi în sectorul privat? Agenții economici au făcut, deja, foarte multe concedieri pentru a supraviețui.” Liderul sindical a răspuns, arătând cu degetul spre economia subterană: „Duceți-vă în piețele din Constanța, să vedeți că nu se plătesc TVA și impozite! Ce face statul, de ce nu-i controlează pe angrosiștii și intermediarii care desfac mărfurile în piețe?” I-am amintit liderului că unii dintre sindicaliștii care vor ieși în stradă lucrează chiar în organismele de control din Ministerul de Finanțe: „Sarcina lor de serviciu este să stârpească evaziunea fiscală. Nu credeți că ar putea face mai mult pentru ei înșiși și colegii lor, asanând economia subterană. În fapt, ei reprezintă statul despre care spuneți că trebuie să controleze în piețe!”.