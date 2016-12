România este norocoasă că nu a aderat mai devreme la euro

Ştire online publicată Vineri, 02 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Prezent la Gala ZF, editorialistul de la Financial Times Wolfgang Munchau crede că România este "norocoasă" că nu a aderat mai devreme la euro, cu o economie nepregătită.Aflat într-o vizită de o zi în România la invitația Ziarului Financiar, editorialistul Wolfgang Munchau de la Financial Times, care lucrează de 17 ani la publicația britanică, a fost invitatul special al Galei ZF de miercuri, 30 noiembrie.În cadrul galei au fost decernate premiile pentru cele mai valoroase companii din România, top realizat de Ziarul Financiar împreună cu Casa de Investiții Capital Partners."Este important să vă mențineți obiec­ti­vul de a adera la zona euro, dar atunci când eco­nomia este pregătită. Până atunci nu are niciun sens să adoptați euro, pentru că ve­deți ce s-a întâmplat cu Grecia sau Portu­galia", a spus Wolfgang Munchau în cadrul unei pre­zentări pe care a făcut-o în fața celor peste 400 de invitați de la gală - oameni de afaceri, directori de companii, manageri și consul­tanți prezenți la eveniment.Într-un interviu acordat Ziarului Finan­ciar cu câteva ore înaintea galei, Munchau a explicat că independența monetară și existența unor bănci locale puternice sunt importante pentru ca România să poată traversa această perioadă de turbulențe din zona euro.