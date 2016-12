România are nevoie de un Cod Maritim

6

Cod maritim

Codul Maritim se aplica in cazul litigiilor care provin din domeniul maritim. Codul Maritim Romanesc vechi de aproape 70 de ani a fost valabil pana in perioada intrarii in vigoare a noilor coduri, data cand au fost abrogate aproape toate articolele, si asa ramanand fara un Cod Maritim. Acum se aplica fortat prevederile Codului Comercial care nu sunt prevederi specializate in domeniul maritim si pot fi interpretabile, iar de multe ori judecatorii dau in spete similare hotarari opuse tocmai din aceasta cauza si exemplele pot continua la nesfarsit. Romania are porturi maritime, ceea ce inseamna ca sunt si nave maritime de diferite pavilioane(nu este necesar sa avem neaparat pavilion romanesc) care opereaza, fac manevre, au echipaje, operatiuni maritime specifice care nu se regasesc in codul comercial. Romania are nevoie de reguli maritime in justitie, tot asa cum are nevoie si partea cila, penala sau comerciala. Sa imi fie iertata