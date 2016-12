România - al şaselea stat european care acordă sprijin de 500.000 euro IMM-urilor

România - al șaselea stat european care acordă sprijin de 500.000 euro IMM-urilor

După un an în care am fost constant ultimii din Europa, la nenumărate capitole, luna decembrie a adus o schimbare pozitivă a trendului. România a devenit ieri al șaselea stat din Uniunea Europeană care implementează o schemă de ajutoare de minimis, dedicată întreprinderilor mici și mijlocii, care prevede ajutoare de până la 500.000 euro. Schema a fost concepută ca un produs anti-criză, întrucât prevede și ajutoare pentru relansarea afacerilor, nu doar pentru investiții. „Este important ca firmele să supraviețuiască. Au înțeles asta majoritatea statelor membre. Programele în care au acces doar firmele fără datorii, care au fonduri să investească, nu mai sunt fe-zabile, în timp de criză. De aceea, schema în cauză se adresează și firmelor cu probleme - datorii neachitate la buget, facturi neplătite către furnizori, întârzieri la plata ratelor bancare”, a declarat, pentru Cuget Liber, Dumitru Nancu, vicepreședintele AIPPIMM. Potrivit spuselor acestuia, s-a reușit finanțarea programului prin bugetul pe 2010. Suma obținută - 100 milioane euro. Pe lângă redresare, IMM-urile mai pot folosi ajutoarele de jumătate de milion de euro și pentru achitarea materiilor prime, modernizarea capacităților de producție sau investiții, fiind obligați să utilizeze 40% din suma contractată pentru crearea de locuri de muncă. Programul va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2010 și ar fi putut fi aprobat mult mai devreme, dacă România ar fi avut un guvern valabil, care să poată da legi. Este o performanță extrem de bună pentru țara noastră - până acum, programul a fost imple-mentat doar de primele cinci mari puteri ale Uniunii Europene. „În plus, la ultima reuniune a CE s-a luat decizia prelungirii acestui program, peste termenul limită de 31 decembrie 2010, întrucât relansarea după recesiune va dura mai mult”, a mai precizat vicepreședintele AIPPIMM.