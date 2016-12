România a primit comenzi de arme cât pentru trei ani

Ştire online publicată Marţi, 13 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fabricile românești de armament au primit anul acesta comenzi de 215 milioane de dolari. Trei-patru ani va dura și onorarea lor, chiar dacă se va lucra la capacitate maximă. Dar e de bine, pentru că nu ajungeau la comenzi așa mari nici în trei, patru ani, în trecut. Dar vremurile s-au schimbat. Este o perioadă în care ar fi fost bine ca România să aibă mai multe fabrici de armament. S-au închis multe după Revoluție, iar cele care încă mai funcționează nu excelează la capitolul tehnologie.Comenzile de muniție și armament de 215 milioane de dolari primite anul acesta vor asigura până în 2019 acoperirea capacității de producție a fabricilor de armament din România, spune Ministerul Economiei. Cinci fabrici - Uzina Mecanică Sadu, Uzina Mecanică din Cugir, Fabrica de Arme Cugir, Uzina Mecanică Mija și Carfil Brașov, toate controlate de ROMARM vor lucra la capacitate maximă în următorii ani, potrivit Digi24.ro.Ministerul Apărării spune că cifra de afaceri a companiilor militare românești a crescut cu 13% și a ajuns la 80 de milioane de dolari, în vreme ce exporturile au crescut cu aproape 32% și au ajuns la 75 de milioane de dolari. Cele mai mari creșteri de venituri au fost înregistrate de Uzina Mecanică Sadu, Fabrica de Arme Cugir și IAR.Ministerul Apărării nu a precizat de unde vin comenzile. În general, 80% din producția de armament a României pleacă la clienți de peste hotare. Tensiunile apărute pe scena mondială au făcut ca țara noastră să își dubleze exporturile de armament în 2013. Au ajuns la 235 de milioane de dolari și s-au menținut la un nivel ridicat și anul trecut. Intră în aceste sume atât armamentul vândut de fabricile de stat, cât și de cele private, inclusiv șantiere navale cu producție specială.Pentru fabricile ROMARM, comenzile primite anul acesta sunt cât exporturile din ultimii trei ani la un loc. Dar, cu toate că este ajutată de războaiele altora, industria militară românească rămâne mult sub nivelul pe care îl avea înainte de Revoluție.În 1989 în industria de armament lucrau 200.000 de oameni. Acum ROMARM mai are doar 5.500 de angajați în cele 15 filiale ale sale.Multe fabrici de stat au fost privatizate și mai apoi închise. A fost și cazul fabricii de armament din Drăgășani, care a ajuns la omul de afaceri Gigi Becali. A pierdut-o în momentul în care nu a respectat principala condiție din caietul de sarcini și anume transformarea fabricii de armament într-una de conserve.Scoasă la vânzare de Fisc, fabrica a fost cumpărată la începutul acestui an de un investitor american care a promis că va angaja câteva sute de oameni pentru a relua producția de armament. Înainte de Revoluție la Drăgășani erau realizate cartușe de mitralieră.Unul dintre motivele pentru care industria de armament din România a decăzut după Revoluție a fost pierderea clienților din vremea regimul Ceaușescu și întrarea României în noi acorduri internaționale care presupuneau respectarea unor embargouri.