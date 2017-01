România a intrat în topul mondial al siguranţei navale

România a intrat în topul mondial al siguranței navale

Ieri, Autoritatea Navală Română a publicat bilanțul activităților derulate pe parcursul acestui an. Astfel, în cele 12 luni ale anului, potrivit statisticilor, în porturile românești au intrat 1.806 nave individuale. Inspectorii Port State Control au efectuat 935 de inspecții inițiale și au reținut din navigație, din cauza deficiențelor majore constatate un număr de 74 de nave. La acestea s-au mai adăugat alte 272 de reinspecții de verificare de rectificare a deficiențelor, la solicitarea navelor sau rezultate ca urmare a reținerilor. „Din punct de vedere al reținerilor de nave sub standard, România se află între primele zece autorități maritime din lume”, a declarat în cadrul întâlnirii Valentin Șerbănescu, directorul general al ANR. Investiții de 22 milioane de lei În ceea ce privește inspecția, controlul și operarea mărfurilor periculoase, în cursul anului 2007, au fost efectuate 1.126 de inspecții pentru eliberarea permisului de operare, 127 de inspecții pentru eliberarea permiselor de „gas free” și 14 inspecții pentru eliberarea certificatului de conformitate. În domeniul IT, a fost finalizată proiectarea fazei a II-a a proiectului RoRIS, proiect ce va fi realizat în cadrul „Programului operațional sectorial pentru transporturi”, din fonduri europene. Concret, în această fază a fost finalizată documentația tehnică și de licitație pentru proiectul de realizare a rețelei AIS maritime, proiect ce va fi realizat în cadrul unui program PHARE-2006. La capitolul investiții, pe parcursul acestui an, ANR a alocat fonduri în valoare de 22.389.000 de lei pentru modernizarea bazei materiale și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Astfel, au fost derulate 44 de programe de investiții, dintre care 16 au fost contractate încă din anul 2006. Din cele 16, până la ora actuală au fost finalizate lucrările de modernizare la o clădire din Cernavodă și s-a realizat proiectarea sediilor căpităniei Moldova Veche și căpităniei Brăila. De asemenea, pentru monitorizarea traficului de nave, modernizarea bazei materiale și îmbunătățirea condițiilor de muncă în teritoriu s-a reușit modernizarea sistemului VTS port Constanța, finalizarea aplicației din faza a II-a a VTMIS și a aplicației sistemului informațional, precum și achiziționarea a patru șalupe cu corp metalic și a unui radar performant. Din cele 28 de investiții stabilite în cursul acestui an, pentru care trebuiau organizate proceduri de achiziție, s-au efectuat 18 proceduri din care 15 proceduri s-au finalizat cu încheiere de contracte. Locul 4 după numărul de navigatori La finele acestui an, în registrele matricole ale ANR erau înregistrați 22.988 de navigatori, din care 16.330 brevetați și 6.614 nebrevetați. Conform unei statistici elaborate de către EMSA, România se află pe locul 4 în Europa din punct de vedere al numărului de personal navigant înmatriculat și pe locul 10 în lume. De asemenea, pentru alinierea la cerințele europene și internaționale în domeniu au fost elaborate și aprobate o serie de acte normative care au drept scop creșterea standardelor de pregătire a personalului navigant. „Ca o confirmare a progreselor realizate în domeniul certificării și examinării personalului navigant, estimăm că în prima jumătate a anului 2008, România va primi recunoașterea finală de către Statele Membre ale Comisiei Centrale a Rhinului, fiind astfel primul stat est-european ale căror documente vor fi recunoscute pe Rhin. În luna decembrie a acestui an, inspectorii direcției de specialitate ai ANR au fost intervievați de către experții Comisiei Centrale pentru navigația pe Rhin”, a adăugat directorul ANR. România a fost acceptată la Memorandumul de la Paris În perioada 19-22 februarie, activitatea serviciului Port State Control a fost evaluată și evaluată, atât teoretic cât și practic, de către o comisie EMSA și a Memorandumului de la Paris ca ultimă etapă înaintea acceptării României ca membru cu drepturi depline la memorandumul de la Paris. Raportul Comisiei a fost favorabil, recomandând comitetului memorandumului de la Paris, care a avut loc în luna mai a acestui an, aprobarea solicitării României de a deveni membru cu drepturi depline, fapt care s-a și întâmplat începând cu data de 1 iulie 2007. Elicopter pentru intervenții de salvare Valentin Șerbănescu, directorul general al Autorității Navale Române a declarat ieri, cu ocazia prezentării bilanțului pe anul 2007, că instituția intenționează ca în cursul anului viitor să achiziționeze un elicopter performant care să ajute la salvarea persoanelor în cazul accidentelor navale. „În general, accidentele navale se petrec în apropierea malurilor. Tocmai din acest motiv se impune ca, în această zonă, să existe un elicopter care să intervină în situații de urgență și care să poată ieși în orice condiții meteorologice. ANR chiar a discutat cu Statul Major al Forțelor Navale și ne-am gândit să depunem toate diligențele pentru a promova o hotărâre de guvern în vederea achiziționării unui elicopter SAR (n.r. search and rescue)”, a declarat directorul ANR.