România a intrat în blocaj investiţional

România a intrat în blocaj investițional

- Sub guvernul Ponta, statul s-a retras din sfera investițională -Forța și dinamismul unei economii sunt date de investiții. Cu cât se investește mai mult, cu atât aceasta devine mai productivă, mai competitivă, generează mai multe locuri de muncă și este mai bine pregătită să facă față provocărilor viitoare.În ciuda carențelor grave din infrastructurile rutieră, feroviară și de utilități, a rețelei de învățământ și sanitare deficitare, România din 2015 investește mai puțin decât cea din 2008. În acel an, investițiile nete din economie sau ridicat la 90,084 miliarde de lei și au fost cu 17,1% mai mari față de 2007.În decurs de șase ani, nivelul investițiilor nete a scăzut cu 27,18%, coborând la 65,598 miliarde de lei, în 2014. În intervalul 2008 - 2014, lucrările de construcții noi au înregistrat un declin de 30,11% (de la 43,877 miliarde de lei la 30,666 miliarde de lei), iar investițiile în utilaje (inclusiv mijloace de transport) au regresat cu 31,69% (de la 39,209 miliarde de lei la 26,782 miliarde de lei).Interesantă este dinamica investițiilor în acest interval de șase ani.În perioada de criză economică, 2009 - 2012, sub guvernele Boc și Ungureanu, volumul investițiilor a înregistrat urmă-toarea evoluție anuală (comparativ cu anul precedent): în 2009, primul an de criză, s-a produs o scădere de 29,1%; în 2010, diminuarea s-a mai atenuat, ajungând la 13,5%; în 2011, ca urmare a măsurilor de relansare a investițiilor, a avut loc o creștere de 9,2%; în 2012, tendința de creștere s-a accentuat, fiind consemnat un salt de 12,3%.Odată cu venirea social-democraților la putere, politica investițiilor de stat s-a schimbat cu 180 de grade. Statul, pur și simplu, s-a retras din sfera investițională, lăsând întreaga povară pe umerii privaților. Drept urmare, investițiile nete au scăzut cu 9,3%, în anul 2013, și cu 3,2%, în 2014.În anul 2013, cheltuielile de capital, deci investițiile statului s-au redus cu 1,449 miliarde de lei (-7,5%) față de anul 2012. În 2014, s-au mai diminuat cu 835,1 milioane de lei (-4,6%) față de nivelul și așa scăzut din 2013.Surprinzător este faptul că această politică este continuată în primul trimestru din 2015, în ciuda excedentului bugetar de 4,898 miliarde de lei, anunțat de Ministerul Finanțelor Publice. În primele trei luni ale anului, cheltuielile de capital au scăzut cu 458,8 milioane de lei față de același interval de timp din 2014, respectiv cu 24,8%.Blocajul în care au intrat investițiile de stat sub Guvernul Ponta este cel mai grav din ultimii 25 de ani. Din cauza lui, sunt puse în pericol investițiile capitalului privat, atragerea investitorilor străini. Infrastructura rutieră și feroviară înapoiată a României i-a făcut pe mulți investitori străini să o ocolească, iar pe unii dintre cei ce au venit în țara noastră să se retragă.