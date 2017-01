România a exportat de 11 ori mai puţină carne de vită decât a importat

În primele cinci luni din 2009,

România a exportat de 11 ori mai puțină carne de vită decât a importat

Creșterea bovinelor de carne poate constitui o activitate mult mai profitabilă pentru fermierii români, în condițiile în care prețul laptelui este extrem de scăzut față de costurile implicate. În plus, pe piața Uniunii Europene există un deficit de carne de vită de peste 200.000 de tone pe an. La 31 iulie 2009, efectivul total de bovine era de 2.636.000 de capete, potrivit datelor Ministerului Agricul-turii. În Constanța, există un total de peste 35.000 de bovine. În 2009, la nivel național au fost sacrificate 492.700 de capete, cu o greutate medie de 331 kilograme la animal. Comparativ cu 2007, în 2008 numărul total de bovine sacrificate a înregistrat o scădere de 7,5%, iar producția obținută a scăzut cu aproape 10%. În ceea ce privește sacrificările de bovine în unitățile industriale specializate, numărul de capete a scăzut cu 11%, însă greutatea animalului sacrificat a crescut în medie cu 2,7%. În momentul de față, fermele de vaci de carne nu sunt răspândite în România. Există un efectiv de aproximativ 29.000 de exemplare din rasele pentru carne, adică nu mai mult de 2,3% din numărul total de bovine. Foarte puțin în raport cu necesarul de carne de vită de pe piața autohtonă și potențialul pieței Uniunii Europene. Astfel, până la 31 mai 2009, consumul de carne de bovine a fost de 2,6 kilograme pe cap de locuitor. Pe tot parcursul anului 2008, consumul a fost de 6,6 kilograme pe locuitor. Exportul de carne de vită refrigerată și congelată, în primele cinci luni ale anului 2009, a fost de 690 tone, iar exportul de bovine vii pentru sacrificare a depășit 6.400 de tone. În cazul importurilor de carne de vită, cifrele sunt inversate: 7.743 tone de carne congelată și refrigerată și 108 tone, reprezentând greutatea totală a animalelor vii, importate în perioada ianuarie - mai 2009. Implementarea raselor de bovine de carne ar constitui o alternativă mult mai profitabilă decât rasele de lapte, în condițiile în care există o creștere tot mai accentuată a cererii de carne de bovine pe piața europeană. În UE, carnea de vită reprezintă 40% din consumul total de carne, față de 10%, cât este media în România. Tehnologia de creștere a vacilor de carne este foarte simplă și costurile sunt mai scăzute decât în cazul creșterii vacilor de lapte. Fermierii ar putea exploata 4,8 milioane hectare de pășuni, iar efectivul actual de bovine ar putea fi structurat pe cele două direcții, lapte și carne, fără a afecta cota de lapte a României. De asemenea, întreținerea vacilor de carne costă cu atât mai puțin cu cât, pentru creșterea acestora, furajul principal este masa verde, care reprezintă 90 - 95% din furajul total. Totuși, există și anumite impedimente precum lipsa unui sector puternic de procesare a cărnii, slaba productivitate din sectorul producerii furajelor, dificultăți privind funcționarea și depozitarea în lanțul frigorific, dar și costul ridicat al procesării cărnii. v v v r pentru susținerea bovinelor, Ministerul Agriculturii a alocat suma totală de 885 milioane lei; r prima pe cap de animal, pentru acest an, este de 495 lei; r pentru îmbunătățirea calității producțiilor de carne de bovine se acordă un sprijin de 100 lei pe cap de animal sacrificat.