România a ajuns la momentul adevărului

Banca Comercială Română a prezentat raportul de analiză macroeconomică „România - Momentul adevărului”. Potrivit acestuia, aproape toți indicatorii macroeconomici s-au îmbunătățit în trimestrul al II-lea, ceea ce a determinat o evoluție trimestrială favorabilă a produsului intern brut (+0,3%) și o reducere semnificativă a declinului la nivel anualizat (-0,5% de la -2,6% în trimestrul I, 2010). Industria și-a accelerat ritmul de creștere la nivel anual, susținută de comenzile externe noi, exporturile au crescut cu peste 30% în medie în trimestrul al II-lea față de perioada similară din 2009; cererea internă în industrie, deși păstrează un decalaj important față de cea externă, a continuat să crească în trimestrul al II-lea 2010. Indicatorul de încredere în consum a înregistrat noi minime în trimestrul al II-lea 2010, ceea ce arată un nivel destul de ridicat de pesimism, deși vânzările cu amănuntul și-au redus semnificativ scăderea în această perioadă; în același timp, serviciile prestate populației și-au accelerat ritmul de creștere real la nivel anual în perioada aprilie-iunie, ceea ce a imprimat un trend mai favorabil pentru consumul populației în trimestrul al II-lea comparativ cu trimestrele anterioare. Rata șomajului înregistrat a scăzut în mod constant în trimestrul al II-lea, în principal ca urmare a unor factori sezonieri, însă a putut fi observată și o reducere a șomajului și în termeni ajustați sezonier în perioada aprilie-iunie; Inflația lunară în iulie a fost 2,6%, sub așteptările pieței, în timp ce, la nivel anual, aceasta s-a accelerat la 7,2%. Efectul de transmisie parțială a majorării TVA în prețuri a fost generat în principal de consumul modest care a contracarat schimbările intervenite în sistemul de impozitare. Efectele de runda a doua ar putea fi limitate în condițiile declinului puterii de cumpărare a populației în special ca urmare a aplicării pachetului de măsuri de austeritate în partea a doua a acestui an. „Deși dureroase pe termen scurt, măsurile luate în prezent, în sectorul public, sunt absolut necesare pentru asigurarea unei creșteri economice deopotrivă puternică și sănătoasă în anii următori; având în vedere că 2012 este an electoral, determinarea guvernului în a implementa toate reformele în cadrul sectorului public este absolut necesară in perspectiva recuperării cu succes a decalajelor față de Zona Euro” – a declarat Lucian Anghel, economistul șef al BCR.