Români, aveţi încredere în Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii? (II)

Români, aveți încredere în Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții? (II)

În ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber” am arătat că proiectul de Lege privind Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - SA (FSDI) ridică numeroase semne de întrebare, la care inițiatorii nu oferă niciun răspuns. Astăzi, vom continua analiza, oprindu-ne asupra consecințelor negative ale controversatului proiect.După cum am arătat, statul va transfera către FSDI pachetele de acțiuni pe care le deține la 27 de companii, iar acestea vor juca rolul vacilor de muls. Vor trebui să producă cât mai mult profit, care va ajunge în pușculița FSDI, sub formă de dividende. În plus, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții va obține venituri din vânzarea acțiunilor companiilor din portofoliu, cu condiția păstrării pachetului de acțiuni majoritar.Practic, în raport cu companiile din portofoliu, FSDI va juca rolul patronului rău, care, în loc să le permită să se capitalizeze, să facă investiții și să se dezvolte, le buzunărește, le lasă fără vlagă, împiedicându-le să-și îndeplinească menirea.v v vCompania Națională Administrația Porturilor Maritime SA este una dintre cele 27 de societăți victime. A fost înființată cu scopul de a administra și dezvolta infrastructura porturilor Constanța, Midia și Mangalia, pentru a o pune la dispoziția operatorilor din transporturile martitime, comerțului exterior al României. În plus, îndeplinește și funcția de autoritate portuară, prin delegarea de responsabilități din partea Ministerului Transporturilor. După cum se vede, menirea ei nu este obținerea profitului.Evident, compania trebuie să fie profitabilă, dar veniturile obținute din taxe și chirii trebuie să fie folosite pentru buna administrare a infrastructurii, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, de dragaj, de investiții și modernizări, pentru promovarea pe diverse piețe și atragerea fluxurilor de mărfuri.Pe vremea când funcția de director general era ocupată de Valeriu Nicolae Ionescu, CNAPMC a trecut printr-o criză teribilă, generată tocmai de goana după profit în dauna îndeplinirii rolului său economic. Șoselele portuare se umpluseră de gropi, adâncimile din șenalele navigabile și dane scăzuseră, pentru că nu se mai făcea dragaj de întreținere, navigația în acvatoriul portuar nu se mai derula în condiții de siguranță, iar despre investiții în infrastructură nici nu se mai pomenea. Criza generată de fosta conducere a companiei a dus la revolta operatorilor, a întregii comunități portuare.Stimați cititori, guvernanții nu au tras învățăminte din acea experință traumatizantă. Nu au înțeles că ea prefigurează ceea ce se va întâmpla, dar la o scară mult mai mare și cu consecințe extrem de grave, din momentul în care Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA va intra în portofoliul Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Nu își dau seama de faptul că, odată cu trecerea din coordonarea Ministerului Transporturilor în portofoliul FSDI, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime nu va mai putea îndeplini rolul de autoritate portuară. Iar acest fapt va avea consecințe grave pentru industria portuară.v v vO altă companie constănțeană propusă a trece în portofoliul FSDI este Oil Terminal SA. În 2016, profitul său brut a urcat cu 91,51% peste nivelul anului 2015, ajungând la 19.463.986 lei. Iar față de rezultatul anului 2008, este de… 13,37 ori mai mare! Și la ce i-a folosit? În baza unei decizii a Guvernului Grindeanu, 90% din profitul net a ajuns în conturile acționarilor, sub formă de dividende.Dar în timp ce acționarii au câștigat, compania are de pierdut. Fiind lăsată fără resurse financiare proprii, este nevoită să se împrumute la greu de pe piața bancară, să își deschidă linii de credit și să achite dobânzi și comisioane, pentru a putea funcționa. Mai grav e faptul că operatorul portuar este lăsat fără resurse pentru investiții, fiind condamnat la stagnare.Oil Terminal este departe de a fi un terminal petrolier modern. Sunt necesare automatizări pentru controlul vanelor de la rezervoare și de pe conducte. Trebuie schimbate multe dintre pompe. 95% dintre ele datează din 1970 și au fost produse la Aversa, unitate care nu mai există. Abia după realizarea automatizărilor se va putea trece la un sistem informatic integrat.Trebuie ținut cont de faptul că fasciculele de conducte subterane, dintre Depozitul Sud și dana 69, din port, sunt îmbătrânite. Ar trebui înlocuite cu altele de suprafață, care pot fi întreținute și supravegheate.La toate acestea trebuie adăugate lucrările de întreținere și reparații curente, strict necesare pentru exploatarea în condiții de securitate a terminalului petrolier din portul Constanța.O mare problemă o reprezintă Depozitul Nord, cu o capacitate funcțională de 400.000 metri cubi, care ocupă o suprafață de circa 80 de hectare în mijlocul Constanței și care ar trebui scos în afara orașului, pe locația din Sud. Este anormal să se manipuleze cantități uriașe de produse petroliere și chimice în mijlocul urbei. În zadar Agenția de Mediu îi reamintește periodic companiei acest lucru, statul - patron nu a dat doi bani pe această cerință de mediu și nu a alocat bani de investiții. Dimpotrivă, i-a luat toate resursele.Credeți că FSDI va proceda altfel? Dimpotrivă, va pune biciul pe Oil Terminal, o va obliga să facă cât mai mult profit, indiferent de consecințe și o va condamna, definitiv, la decapitalizare și înapoiere tehnologică.v v vȘtimați cititori, cred că am adus suficiente argumente împotriva proiectului Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - SA, așa cum a fost propus de inițiatori. Este de așteptat ca agenții economici, patronatele, sindicatele, comunitatea portuară să vadă pericolul și să reacționeze. Proiectul de lege este, încă, în dezbatere publică. Exprimați-vă punctul de vedere până nu e prea târziu!