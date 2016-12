Românce hărţuite şi abuzate sexual pe navele de pasageri

Românce hărțuite și abuzate sexual pe navele de pasageri

Shipping-ul nu este o lume a sfinților. Agresiunile și abuzurile au fost dintotdeauna prezente pe mare. Dar, odată cu apariția femeilor la bordul navelor, ele au căpătat și o dimensiune sexuală. În 2010, Akhona Geveza, o tânără de 19 ani din Africa de Sud, care efectua stagiului de cadet pe o navă britanică, a fost violată de un ofițer superior. Fata s-a sinucis, aruncându-se în mare, în portul Rijeka, din Croația. „Cazul a șocat întreaga lume și a adus în atenția opiniei publice internaționale problematica abuzurilor sexuale pe mare - afirmă Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Din păcate, printre victimele abuzurilor sexuale se numără și româncele.” Ultimul caz înregistrat la SLN este al unei tinere cameriste de pe o navă de pasageri cu pavilion italian, care face curse în Mediterana. „Comandantul libanez, văzând că românca nu cedează, a recurs la presiuni. I-a schimbat funcția și locul de muncă, împotriva prevederilor contractului de îmbarcare, și i-a făcut un program de lucru de peste 14 ore pe zi, încălcând legile internaționale. Mai mult, i-a trimis oameni în cabină, să o intimideze. În final, prin intermediul unor cunoștințe, tânăra a reușit să ne informeze asupra cazului ei. Am intervenit și, în 48 de ore, românca a ajuns acasă, cu toate drepturile la zi” - relatează Mihălcioiu. La fel ca mulți alți români care muncesc pe navele de pasageri, nici tânăra în cauză (al cărui nume îl vom trece sub tăcere, din motive lesne de înțeles) nu era membru de sindicat. „În mod normal, când este vorba de membri de sindicat, astfel de abuzuri nu rămân nepedepsite. Dacă ar fi făcut parte din SLN, am fi avut dreptul să intervenim și să dispunem oprirea navei în port, pentru efectuarea unei cercetări de către autorități împreună cu un inspector al Federației Internaționale a Transportatorilor. Vă asigur că toate faptele ar fi fost scoase la lumină și vinovații ar fi fost deferiți justiției, pentru că este vorba de un caz penal. Și trebuie să știți, instanțele din Italia își fac treaba” - afirmă liderul SLN.Prea puține dintre cazurile de hărțuire și de abuz sexual sunt raportate sindicatului, pentru că, de cele mai multe ori, victimele cedează presiunilor și apoi le este rușine să depună plângere. „Anul trecut, ne-au fost raportate trei cazuri de hărțuire sexuală - povestește Mihălcioiu. Este vorba de trei fete care au lucrat pe nave de croazieră și care au reușit să se descurce pe cont propriu și să ajungă acasă. Au venit să ne facă cunoscute cele întâmplate, întrucât noi avem o linie verde de raportare a abuzurilor, despre care aflaseră. Dacă ar fi fost membrii noștri de sindicat, ar fi putut apela la noi de la bordul navelor și le-am fi ajutat. Informațiile primite le-am transmis mai departe, pentru a fi centralizate de Organizația Internațională a Muncii și Organizația Maritimă Internațională.”Abuzurile sexuale pe mare pot fi descurajate, dacă femeile - marinar ar face parte din sindicat. Împreună cu ITF și celelalte sindicate din federația, SLN poate acționa rapid la primirea unei sesizări de orice natură (agresiuni, abuzuri, neplata salariilor, abandon, accidente de muncă), din partea mem-brilor săi. „Suntem singura or-ganizație din România care apă-ră drepturile navigatorilor” - precizează Mihălcioiu.