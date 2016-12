Ro-ro-ul Leila a fost eliberat pentru o răscumpărare de 150.000 dolari

Pirații somalezi au eliberat ro-ro-ul Leila. Autoritățile din Puntland au confirmat eliberarea, dar nu au dat nicio informație despre răscumpărare. Există surse care susțin că pirați au primit 150.000 dolari. Nava a servit comerțul dintre țările din Golful Persic și Somalia ani de zile, fără probleme, aparent sub protecția unor influenți oameni de afaceri și a unor grupări din Somalia. Cu toate acestea, a fost deturnată pe 17 februarie 2012, de un grup de pirați care nu știa nimic despre protecție. , dar nu-i pasa nici mai mult. Piratii au fost sub o presiune considerabilă din partea tuturor părțile implicate, inclusiv a piraților mai vechi. În cele din urmă au eliberat-o în schimbul unei răscumpărări aparent foarte realiste, de 150.000. Echipajului și marfa sunt în bune condiții,Ro-ro-ul Leila, are 2.292 tone registru brut, a fost construit în 1973, este înmatriculat sub pavilion Panama, managerul este o companie din Emiratele Arabe Unite. Echipajul de 16 oameni, e format din indieni, pakistanezi și somalezi.