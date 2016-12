Ro-ro-ul „Asian Glory“, cu doi români la bord, a fost capturat de piraţi

Ro-ro-ul „Asian Glory“, cu doi români la bord, a fost capturat de pirați

2010 a început dramatic pentru navigatori. NAVFOR - forța navală a Uniunii Europene care patrulează în Golful Aden și Oceanul Indian - a anunțat că, pe data de 1 ianuarie, spre seară, nava ro-ro „Asian Glory”, aparținând companiei Zodiac Maritime Agencies Ltd., cu sediul în Londra, a fost atacată de pirați și capturată, într-o poziție aflată la 900 mile nord de Insulele Seychelles și la 600 mile de coasta Somaliei. În momentul producerii incidentului, nava era cu mult în afara culoarului de navigație în care operează NAVFOR. Ea informase că se îndreaptă spre coridorul de securitate, în care se aștepta să intre abia pe 3 ianuarie. „Asian Glory” are la bord un echipaj format din 25 de navigatori, dintre care: opt bulgari, zece ucrai-neni, cinci indieni și doi români. Zodiac Maritime Agencies a anunțat că toți oamenii de la bord sunt „în siguranță și nevătămați”. Ro-ro-ul „Asian Glory” a intrat în exploatare la 1 noiembrie 1994. Are lungimea de 184,07 m, lățimea - 30,6 m, capacitatea - 13.363 tdw și arborează pavilionul britanic. Nava este încărcată cu 4.000 de mașini. După cum v-am informat în ediția precedentă a ziarului, în mâinile piraților se mai află o navă din flota Zodiac Maritime Agencies, tancul chimic „St James Park”. Acesta a fost capturat pe data de 28 decembrie 2009 și are un echipaj de 26 de marinari, printre care și doi români, un ofițer și un cadet. Pe data de 1 ianuarie 2010, armatorul a anunțat că nava ancorase în după-amiaza zilei precedente în apropierea coastei Somaliei și că nu a fost contactat de pirați. Tot în prima zi a anului 2010, pirații somalezi au capturat tancul chimic de 20.000 tdw „Pramoni”, sub pavilion Singapore. Nava se îndrepta se India, iar atacul a fost dat în Golful Aden. La bord se află 24 marinari, dintre care: cinci chinezi, 17 indonezieni, un nige-rian și un vietnamez.