Rezultatele Black Sea Campaign vor fi făcute publice

Campania împotriva navelor sub standard (Black Sea Campaign), care fac escală în porturile de la Marea Neagră, s-a încheiat. Astăzi, la ora 12, Inspectoratul ITF - România și Sindicatul Liber al Navigatorilor vor prezenta, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele inspecțiilor la bordul navelor din porturile Constanța și Midia, precum și informațiile primite din celelalte porturi de la Marea Neagră.Black Sea Campaign a fost organizată de Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele navigatorilor din Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Ea a beneficiat de sprijinul sindicatelor docherilor și al autorităților navale din țările respective.