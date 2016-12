Revoluţie… tehnologică pe platforma de foraj marin „Saturn“

Revoluție… tehnologică pe platforma de foraj marin „Saturn“

Platforma de foraj marin „Saturn” se află la cheu, în dana 34, a portului Constanța. Echipele de muncitori au început demontarea instalațiilor. „Totul de pe ea va fi schimbat, mai puțin picioarele și coca” – afirmă Fănel Hahui, directorul general executiv al companiei „Grup Servicii Petroliere”. De la clasic la cantilever Firma constănțeană a declanșat încă din anul 2004 un ambițios program de up-gradare a platformelor de foraj marin, relatează Gheorghe Câtu, liderul Federației Sindicale Petromar. Cele dintâi retehnologizate au fost platformele „Atlas” și „Orizont”, iar ultima, „Jupiter”, în 2007. „Nu poți rămâne în piață, dacă nu ții pasul cu progresul tehnic. Clienții sunt foarte pretențioși și au de unde alege” – spune Câtu. Ambițiile armatorului „Grup Servicii Petroliere” (GSP) sunt tot mai mari. „Saturn” va avea un nivel tehnologic superior celui atins de „Jupiter”. Platforma va fi practic reconstruită. De la sistemul clasic se va trece la sistem cantilever (în consolă). „Aceasta este o tehnologie de clasă superioară a platformelor de foraj marin – explică Fănel Hahui. Vechile platforme au poziții fixe de foraj. Pot da numai nouă găuri. Noua platformă are o mult mai mare mobilitate și acces la găurile deja existente, pe construcții fixe. În timpul exploatării, sondele (termenul se referă la găurile din sol, nu la turlele instalațiilor) se mai înfundă și, din această cauză, își reduc producția. Drept urmare, din când în când trebuie să fie stimulate. Pentru că jacket-urile (instalațiile de producție) nu pot interveni pe sondă, se utilizează platformele de foraj. Cele de tip vechi se poziționează deasupra jacket-urilor și le îmbracă pur și simplu, pentru a executa forajul. Operațiunea este extrem de periculoasă, deoarece orice jacket are tot felul de conducte submarine (de producție, de injecție). Riscul unui accident este foarte mare și puțini sunt cei ce și le asumă. Noi ni le-am asumat până acum, dar nu putem continua astfel.” Sistemul cantilever (o consolă care iese cu mult în afara platformei și execută operațiuni de foraj) va face ca „Saturn” să intervină în condiții de siguranță mărită, iar riscul unui accident ecologic să se reducă foarte mult. Up-gradare cu clasă americană Platforma va fi dotată cu cinci motoare Caterpilar. Întregul sistem energetic va fi schimbat. Echipamentele de foraj și de comandă vor fi de ultimă generație. Cele două macarale vechi vor fi înlocuite cu alte trei, noi. Cabina de foraj va fi nouă, la fel și dotările sociale. Platforma va fi certificată de societatea americană de clasificare ABS. De altfel, pe site-ul acesteia sunt postate informații referitoare la cooperarea sa cu GSP: „Această companie este angajată într-un proces extensiv de modernizare a trei dintre cele cinci platforme de foraj și are sprijinul ABS pentru up-gradarea platformelor Jupiter, Prometeu și Saturn. GSP rea-lizează modificări majore ale flotei sale de platforme pentru a răspunde pretențiilor industriei petroliere off-shore.” Lucrările de retehnologizare a platformei „Saturn” sunt planificate să se încheie în luna mai 2009. „Termenul de finalizare depinde de temperatura de afară. Avem un volum mare de sudură foarte pretenți-oasă, care nu poate fi executată sub un anumit nivel al temperaturii” – spune Fănel Hahui. Valoare investiției este impresionantă: 50 milioane de dolari. Remarcabil este faptul că finanțarea e asigurată în proporție de 70% din resursele proprii ale GSP, fapt ce reflectă puterea financiară a companiei.