Revoluţia energetică schimbă modul de a locui al europenilor

Revoluția energetică schimbă modul de a locui al europenilor

Omenirea se află la începutul revoluției energetice. Agenții celei mai profunde schimbări din ultimii 20 de ani sunt celule fotovoltaice, turbinele eoliene, biomasa, recuperatoarele de căldură, motoarele, turbinele și becurile economice, materialele și tehnologiile eficiente sub raport energetic. Un acord istoric Viitorul este al autovehiculului electric ori cu hidrogen, al navelor care își obțin forța de propulsie din vânt, apă sau din lumina solară, al caselor „verzi”, independente de sursele tradiționale de curent electric și căldură. Realizând aceste schimbări, umanitatea caută, în primul rând, să se împace cu natura, care a răspuns prin fenomenul încălzirii globale la violul de peste o sută de ani, din epocile coșului de fum și ale expansiunii automobilului. Pe de altă parte, ele reprezintă soluția la crizele repetate ale petrolului și la pericolul epuizării resurselor de hidrocarburi. Nu va trece decât un deceniu și modul de a construi al cetățenilor comunitari se va schimba radical. La începutul acestei săptămâni, Parlamentul European și Comisia Europeană au ajuns la un acord în această privință. Astfel, toate clădirile ridicate după 31 decembrie 2020 vor trebui să respecte standarde înalte de conservare a energiei și să folosească pe scară largă energia regenerabilă. Stimulente pentru schimbare Autoritățile publice vor fi deschizătoare de drum. Pentru ele, această obligație vine cu doi ani mai devreme. Vor trebui să dețină în proprietate sau cu chirie clădiri care îndeplinesc standardul energetic comunitar. Parte din costurile de conversie vor fi finanțate de Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor trebui să pună în practică planuri naționale de creștere a numărului clădirilor cu pierderi energetice apropiate de zero. În acest scop, până la mijlocul anului 2011, ele vor trebui să întocmească lista stimulentelor financiare și de altă natură, precum: asistență tehnică, subsidii, scheme de creditate și împrumuturi cu dobândă scăzută. Clădirile existente vor trebui să își sporească performanțele energetice după renovări majore, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic. Ca urmare, statele comunitare vor trebui să încurajeze proprietarii să instaleze contoare inteligente, să înlocuiască instalațiile încălzire, de apă caldă și de aer condiționat cu altele care prezintă o eficiență ridicată, precum pompele de căldură sau sistemele bazate pe energia regenerabilă. Certificarea performanței energetice Guvernele vor trebui să ia măsuri ca certificatele de performanță energetică să fie eliberate pentru fiecare clădire vândută, construită sau închiriată unui nou locatar și, de asemenea, pentru clădirile de peste 500 metri pătrați ocupate de autoritățile publice și vizitate frecvent de public. La cinci ani de la aplicarea acestei legislații, limita va coborî 250 metri pătrați. Clădirile care au deja un astfel de certificat, datând din 2002, nu vor avea nevoie să obțină altul pe toată perioada de existență a clădirii. Certificatul va cuprinde recomandări privind îmbunătățirea și va cuprinde informații referitoare la consumul anual de energie și a ponderii celei regenerabile în total. Sistemul de certificare a clădirilor rezidențiale ține de responsabilitatea autorităților naționale. Până în 2011, Comisia Europeană va elabora o schemă europeană comună de certificare voluntară a performanțelor energetice ale clădirilor nerezidențiale. Sunt exceptate de la cerințele directivei: locuințele mici, cu o suprafață de sub 50 metri pătrați, casele de vacanță utilizate mai puțin de patru luni pe an, clădirile destinate activităților religioase, clădirile temporare, folosite cel mult doi ani, spațiile industriale, work - shop-urile și clădirile agricole cu cerințe energetice reduse, clădirile istorice protejate, al căror caracter ar putea fi afectat de măsurile de eficiență energetică. v v v Textul directivei agreat de cele două organisme europene va primi aprobarea finală a Parlamentului European la începutul anului 2010. Odată adoptată și publicată în Jurnalul Oficial al UE, statele membre vor avea doi ani la dispoziție pentru a transpune această reglementare în legislația internă. În țara noastră, de la 1 ianuarie 2010 va intra in vigoare Legea nr. 372/2005, privind performanța energetică a clădirilor.