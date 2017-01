Reveniţi la priorităţile economiei şi ale populaţiei!

Reveniți la prioritățile economiei și ale populației!

Partidele politice nu mai au timp de lupta cu sărăcia, șomajul și criza economică. De luni de zile se războiesc pentru putere. Senzația generală este că politicienii văd în om doar electorul. Nu-i interesează dacă votantul are serviciu și casă, dacă are ce pune pe masă, dacă este bolnav și poate achita serviciile medicale. Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa consideră că pe scena politică a României s-a instalat haosul. De aceea, comitetul său confederal a lansat un apel către partidele parlamentare și instituțiile puterii, cerându-le să se concentreze „pe munca în slujba cetățeanului și a țării, adică pe activitatea pentru care le-au fost acordate încrederea și votul, la alegeri.” „Nu este nici cazul și nici momentul ca România să trăiască, pe lângă criza economică, și o criză politică, ale cărei consecințe au început deja să se facă simțite la nivel economic și financiar. Dimpotrivă, este nevoie de efortul concertat al tuturor partidelor parlamentare, al președintelui României și al membrilor guvernului suspendat, pentru a scoate țara din criză prin muncă, atenție și seriozitate acordate problemelor acute cu care se confruntă operatorii economici și cetățenii României, atât la nivel legislativ, cât și la nivel de punere în practică. Urmările acestor probleme se răsfrâng asupra cetățenilor care trebuie să plătească prețul” – se arată în apel. Comitetul confederal al CNS Cartel Alfa cere să fie repuse pe agenda de priorități: // aplicarea măsurilor anticriză, stabilite cu partenerii sociali la începutul acestui an, nefinalizate sau care își termină valabilitatea în decembrie 2009; // negocierea, definitivarea și aplicarea pactului pentru ocupare, atât pentru a crea măsurile de susținere a agenților economici în vederea dezvoltării lor economice, cât și pentru menținerea și protejarea forței de muncă; // susținerea investițiilor, în special la nivelul integratorilor economici; // stabilirea salariului minim garantat în plata pentru anul 2010; // protecția lucrătorilor aflați temporar fără loc de muncă; // urgentarea adoptării măsurilor prevăzute de Legea salarizării unitare, respectiv reunirea comisiei interministeriale și a confederațiilor sindicale, pentru refacerea grilelor de salarizare în conformitate cu principiile și criteriile convenite; // apariția Legii de salarizare specială pentru anul 2010; // finalizarea reformei pensiilor, fără a transforma, încă o dată, pensionarii existenți sau viitori, în masa de sacrificiu. Apelul a fost făcut în numele a 51 de federații și uniuni sindicale.