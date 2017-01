Revanşa porturilor româneşti

Revanșa porturilor românești

În 2013, traficul portuar a crescut cu 9% În 2014, saltul ar putea fi mai mareNu îmi amintesc ca porturile maritime românești să fi avut un început de an atât de prost precum cel din 2014. Au mai fost ani cu ierni grele, cu furtuni pe mare, dar parcă niciodată activitatea lor nu a suferit atât de multe întreruperi.Mai întâi a lovit ceața. Zile în șir, manevrele din porturi și navigația fluvială au fost suspendate. Tot atunci, cotele Dunării scăzuseră într-atât, încât navele erau nevoite să încarce mai puțin în magazii și să aleagă rute ocolitoare, mai sigure. Nici nu s-au ridicat cețurile, că au venit furtunile de zăpadă. Porturile au fost din nou închise zile la rând, iar navigația fluvială a fost din nou stopată. Lovitura a venit și de pe uscat. Zăpezile și gerul polar au afectat legăturile rutiere și feroviare (și așa precare) ale porturilor maritime și fluviale, iar sloiurile de gheață de pe Dunăre au devenit un pericol în calea convoaielor de nave. În ciuda vitregiei vremii, marfă a fost și, străduindu-se să profite de momentele favorabile, portuarii au muncit în salturi.Canalele navigabile au înre-gistrat un aflux de mărfuri, de 2.247.000 tone la nivelul lunii ianuarie 2014, cu 25,46% mai mult decât în aceeași lună din 2013. În structura mărfurilor, pe primul loc s-au situat materiile prime siderurgice, urmate de cereale, iar traficul extern l-a devansat pe cel intern. Sunt convins că momentul nefavorabil pentru transporturile pe apă va fi depășit și că, începând din luna februarie, portuarii își vor scoate pârleala. În următoarele zece zile sunt așteptate să sosească 60 de nave în portul Constanța și 6 nave în portul Midia. Despre evoluția fluxurilor de mărfuri din acest an vom mai avea ocazia să discutăm. Acum, profitând și de faptul că au fost publicate datele de trafic din zona Mării Negre, pentru 2013, vom face o scurtă trecere în revistă a acestora.Porturile rusești din bazinul Azov - Marea Neagră au derulat un trafic total de 174,4 milioane tone, cu 1,3% mai mic decât în 2012. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 112,6 milioane tone de mărfuri, în scădere cu 4,1%. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Tuapse - 17,7 milioane tone (-0,4%), Kavkaz - 7,9 milioane tone (-15,7%), Taman - 9,5 milioane tone (creștere de 2,6 ori, ca urmare a deschiderii noului terminal petrolier), Rostov - 10,8 milioane tone (-1,7%). În Ucraina, portul comercial Illichievsk a manipulat 13,749 mi-lioane tone de mărfuri, în scădere cu 5,3%.Pentru porturile românești, 2013 a fost un an bun. Traficul total de mărfuri a fost de 55.138.057 tone, în creștere cu 9% față de 2012. Traficul maritim s-a ridicat la 42.669.079 tone (în creștere de 9,82%), iar cel fluvial la 12.468.978 tone (creștere de numai 6,3%, din cauza cotelor scăzute ale Dunării).Portul Constanța a derulat cu 9,61% mai multă marfă, realizând un trafic de 49.193.663 tone. Cele mai mari creșteri au fost con-semnate la: cereale - 20,85% (canti-tatea totală a fost de 15.261.789 tone), minereu de fier și fier vechi - 40,88% (9.657.436 tone), semințe uleioase - 162,51% (1.932.875 tone) și petrol brut - 30,75% (1.798.451 tone).Traficul de containere a totalizat 6.543.354 tone, respectiv 661.124 TEU, fiind mai mic cu 2,05%, respectiv 3,35%, față de 2012.Portul petrolier Midia a reușit să recupereze deficitul de trafic din prima jumătate a anului. La finalul lui 2013, fluxurile de mărfuri totalizau 5.765.218 tone și o creștere cu 5,29%.În schimb, micuțul port Mangalia a încheiat anul 2013 cu un trafic de doar 179.176 tone, mai mic cu 21,58% față de 2012.Cum vor evolua porturile maritime românești în 2014? Așteptările sunt mai mari decât în 2013. Încrederea portuarilor are la bază semnalele privind continuarea tendințelor de creștere din economia mondială și cea românească, reducerea tensiunilor politice din nordul Africii și Orientul Apropiat (piețe tra-diționale pentru mărfurile românești), veștile bune din agricultură și cele privind cotele Dunării. După perioada lungă de criză eco-nomică, 2014 va fi un an de revanșă pentru porturile maritime românești.