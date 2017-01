Reuniunea Consiliului Ecofin

Ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu și ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea participă la prima reuniune a Consiliului Ecofin, sub președinția italiană a Consiliului UE, care are loc astăzi, 8 iulie, la Bruxelles.Agenda reuniunii cuprinde prezentarea programului de lucru al președinției italiene, o dezbatere a miniștrilor pe tema revizuirii Strategiei Europa 2020, o informare din partea Comisiei Europene privind stadiul negocierii cu state terțe pentru modificarea acordurilor încheiate în baza Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi. De asemenea, va fi dezbătută o informare din partea Comisiei Europene privind stadiul pregătirii legislației referitoare la stabilirea contribuțiilor băncilor la fondul de rezoluție, conform directivei care prevede redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și, respectiv, Regulamentului privind mecanismul unic de rezoluție.